Decizia Ministerului Culturii de a evalua minuțios ce fac actorii în cele opt ore de program prevăzute în contract i-a adus față în față, prin intermediul Digi24, pe Monica Davidescu, actriță la TNB, și pe ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan.

În timp ce Monica Davidescu a explicat că munca actorului este imposibil de normat, ministrul spune că problema este a evidenței corecte a timpului, în special a timpilor de pregătire, și că în acest moment tocmai tocmai aceste discuții care au loc, fie și sub forma unor proteste, vor duce către regulamente mai concludente. Demeter Andraș susține că la elaborarea acestui program pilot au contribuit reprezentanți ai mai multor instituții culturale, timp de mai multe luni.

„Am căutat pe site-ul Curții de Conturi și am găsit într-adevăr această recomandare care scrie așa: Această categorie de personal (ne referim la personalul de specialitate artistică) desfășoară o activitate care necesită program de lucru flexibil, greu de cuantificat din punct de vedere al timpului alocat, al atingerii obiectivelor individuale. Și într-adevăr, se cere găsirea unei soluții ca să putem să normăm această muncă”, explică actrița Monica Davidescu.

„Din păcate, munca actorului nu poate fi normată pentru că noi nu lucrăm 8h/zi noi lucrăm cu mult mai mult, de foarte multe ori, atunci când căutăm un personaj. Ori asta ne îngrădește real creativitatea și pur și simplu ne pune opreliști în carierele noastre. Să vii dimineața, să pontezi, să stai 8 ore doar ca să demonstrezi că stai la teatru, când în acea zi poți foarte bine să îți faci exercițiul de scenă, fie mergând să susțin într-o școală lectura, fie mergând să joc în altă parte, în teatru independent, acolo unde de multe ori vii cu bani de acasă, dar îți susții exercițiul în scenă și de asemenea, îți creezi noi roluri. Pentru că, din nefericire, bugetul culturii este atât de mic încât domnul ministru nu poate să-și permită să ofere Teatrului Național o sumă exorbitantă ca Teatrul Național să stea non-stop în repetiții cu 10, 15, 16 proiecte, ca să prindă întregul personal”, spune actrița.

O întâlnire dintre reperezentanți ai TNB și ai MCC ar putea avea loc chiar săptămâna asta.

Monica davidescu nu crede însă că la elaborarea acestui program pilot au contribuit și artiștii. „Din păcate, nu cred că aceste norme au fost elaborate de artiști. Au fost într-adevăr elaborate de personalul de la resurse umane sau contabilitate sau administrație managerială a unor instituții. Teatru Național văd că nu a fost consultat sau că n-au venit în acea perioadă la consultări. Eu cred că vom găsi împreună o soluție, dar munca artistului nu poate fi cuantificată între 2ore de pontaj”

Ministrul Culturii: am moștenit această sarcină de la Curtea de Conturi

„Știți, unele proteste au sens, altele nu prea au, dar acest protest are sens și care este sensul lui. Arată că problema nu a normării, ci a unei corecte evidențe a timpului și a timpilor lucrați în instituție în cadrul programului sau, mai cu seamă, a timpului dedicat pregătirii, indiferent unde, dar în afara zidurilor instituțiilor, este una veche și trebuie rezolvată. Așa cum a precizat și doamna Davidescu, eu, ca actor, înțeleg perfect cu ce probleme se confruntă, dar eu, ca ministru, am și rolul de a-i face pe alții să înțeleagă cu ce probleme ne confruntăm cu toții”, spune ministrul Culturii.

„Eu am moștenit, nu-mi place să fac referire asta, am moștenit această sarcină și Curtea de Conturi a revenit cu follow-up-uri și ne cere soluția. De aceea noi n-am venit cu o soluție top-bottom, adică de sus și am propus o abordare de jos în sus. Am solicitat, așa cum a precizat și doamna Davidescu, mai multor instituții să trimită delegații și delegați. Unii au trimis manageri, alții au trimis artiști sau instrumentiști și o grupă de lucru destul de largă a fost constituită în 2 septembrie și au lucrat câteva luni de zile. Au pregătit aceste instrucțiuni care prevăd distinct partea de pregătire, cea care este elementul de noutate față de ceea ce cunoaștem cu toții, evidența timpului de lucru în instituție. Și-au propus colegii lor niște soluții pe care ar trebui să le gustăm, să vedem dacă și în ce măsură funcționează. Nimeni în aceste instrucțiuni nu cere nimănui să vină 8 ore la lucru atunci când are altă treabă de pregătire. Aceste instrucțiuni, dacă le citim cu atenție, relevă un aspect foarte simplu timpul de lucru petrecut în instituție este pontat, ca și până acum, de 36 de ani, cu aceleași metode stabilite prin regulamentele interne. Timpul de pregătire individuală sau grupuri mici va trebui relevat cumva. Și asta este propunerea colegilor care au inițiat această aceste instrucțiuni. Să ne împrumutăm din modelele experimentate pe durata pandemiei, adică cu niște rapoarte de activitate prin care aceste ore dedicate ar trebui să fie menționate. Dar, repet, este un test, este un pilot, pentru ca ulterior testării să vedem ce se susține, dacă funcționează, în ce măsură sau nu, după care să ne consultăm întreaga breaslă și după aceea de-abia s-o ridicăm la rang de normă”, explică ministrul.

Monica Davidescu: Ați putea primi și notele de plată de la sală și piscină

Dacă actorii ar fi obligați să treacă anumite pregătiri ale lor în „desfășurătorul activității”, atunci situația paradoxală ar fi ca ministerului să i se ceară nota de plată pentru „sală, lecții de canto sau piscină”, care de obicei sunt plătite de actori, a explicat actrița Monica Davidescu.

„Mi-e teamă, domnule ministru, că veți primi și notele de plată pentru abonamentele la sală, abonamentele la piscină. Pentru că da, personal, eu mă antrenez ca să rămân într-o stare bună, fizică, la vârsta mea, la sală, de două sau de trei ori pe săptămână, cu gimnastică specifică corpului vârstei mele. Dar pentru asta bineînțeles că eu îmi plătesc niște abonamente și e pregătirea mea personală. Bineînțeles că eu mă duc la o profesoară de canto ca să pot să-mi întrețin vocea. Și asta nu este plătită de teatru. Iarăși, pentru că am de cântat într-un spectacol un cântec, eu nu sunt cântăreață, iar pentru asta sunt obligată să facă în fiecare săptămână o oră plătită la o profesoară de canto. Asta e pregătirea mea. Ori această pregătire mie nu mi se pare cinstit să o scriu în raport de activitate zilnic, câte exerciții am făcut, ce am cântat, unde am făcut. În plus, cariera mea ca actriță și în general vorbesc în numele meu, pentru că nu-mi place să vorbesc în numele celorlalți, nu o pot crea în cabina de teatru, nu o pot crea în pe holuri, ci doar în echipele cu care lucrez și atunci când, din păcate, Teatrul Național nu are buget ca să ne cuprindă pe toți în repetiții, iar acum sunt doar 20 de actori prinși repetiții, eu, Monica, îmi fac în așa fel încât să îmi facă acest exercițiu, fie într-un teatru independent la care de prea multe ori aduc bani de acasă, fie la o televiziune, fie la un film. Asta știm cu toții. Actorii așa și-au făcut carierele, mergând în absolut toate, port părțile și muncind mult mai mult de 8h/zi ca să poți să fii actor, artist și ca să ne putem plăti impozitele, pentru că de prea multe ori rămânem fără bani la sfârșitul lunii”.

Ministrul Culturii a admis, cu o jumăte de gură, că această chestiune este una birocratică. „Asta este problema, pentru că la un moment dat totul se translatează de către și din codul muncii în acest regim. Dar noi n-am ajuns aici. Asta încercam să vă spun, că noi nu discutăm despre acel lucru, discutăm de faptul că Ministerul Culturii nu impune acum ceva, ministerul Culturii nu reglementează ceva. Pentru a exista o cale legislativă trebuie să testăm dacă, tehnic vorbind, soluțiile de evidență a timpului de pregătire sunt bune sau nu sunt bune. Nu e bine să începi să translatezi în lege. Noi puteam să punem aceste instrucțiuni într-un proces legislativ și să fie obligatorii. Legea prevede că salariatul este plătit pe 8h de muncă pe zi. Ori noi în teatru sunt zile sau la dumneavoastră de dacție în care lucrăm mai mult de 8h pentru că suntem în plină emisie, sau suntem în plină premieră sau repetiții generale, sau sunt zile în care nu avem pe avizier nimic sau nu avem un subiect care să fie specific pregătirii noastre și atunci ne dedicăm timpul liber pregătirii. Doar aceste pregătiri nu sunt relevate nicăieri”.

