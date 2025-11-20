Ministrul de Finanțe vine la Digi24, de la ora 21:00

Live TV

Conferință de presă organizată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la sediul guvernului, în Bucuresti, 13 august 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, vine azi la Jurnalul de Seară, de la Digi24, să vorbească despre bugetul de anul viitor și despre negocierile cu Uniunea Europeană pentru ca România să nu piardă un sfert de miliard de euro dacă nu adoptă rapid reforma pensiilor speciale.

Cum va afecta bugetul de anul viitor posibila amânare a majorării taxelor locale? Ce măsuri mai poate lua Guvernul pentru aduna mai mulți bani? De câtă austeritate mai e nevoie pentru ca gaura din buget să se reducă, așa cum România s-a angajat în fața partenerilor? Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu în această seară, de la ora 21:00.

