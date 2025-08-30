Live TV

TIMISOARA - FORUMUL ORGANIZATIILOR STUDENTESTI - 19 aug 2025
Ministrul a precizat că educația a făcut tot ce a trebuit să facă și că de abia acum lucrurile intră pe făgaș normal, referindu-se la reforma din învățământ. Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Începutul anului școlar, sub semnul protestelor

Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat sâmbătă, la Digi24, după ce sindicaliștii au anunțat din nou că boicotează începutul anului școlar. „Trebuie decență. Degeaba vrei, dacă nu sunt bani”, a spus ministrul. Acesta a precizat că educația a făcut tot ce a trebuit să facă și că de abia acum lucrurile intră pe făgaș normal, referindu-se la reforma din învățământ.

Daniel David, ministrul Educației, a declarat la Digi24 că sindicaliștii care boicotează măsurile fiscale trebuie să aibă decență.

„Când țara merge prost, mereu cauți să iei măsuri prin care să salvezi bani. Sunt astfel de linii roșii, dar mesajul meu a fost clar. Educația a făcut ce a trebuit să facă și noi de acum începem să intrăm în logica dezvoltării, dezvoltării graduale, în funcție de cât își permite țara, că tot ați pomenit cele două principii despre care vorbeam, principiul responsabilității și principiul decenței”, a spus ministrul la Digi24.

Referindu-se la principiul decenței, acesta a declarat că: „principiul decentei se referă la cât își permite țara să investească, degeaba vrei, dacă nu sunt bani, degeaba proiectăm un viitor iluzoriu.”

Daniel David a mai spus că e la curent cu tot ce spun sindicaliștii și că nimeni nu poate fi mulțumit de noile măsuri luate în Educație.

„Școala începe desigur din punct de vedere administrativ de luni, pentru copii începe de 8 septembrie. Văd și eu nemulțumirile unor colegi, dorința unora de a protesta, dar văd și o atitudine în care nemulțumirile sunt ghidate spre ceea ce putem face pentru a construi pentru școală astfel încât acesta a fost și sfatul meu. Nimeni nu spune că poți să fii mulțumit de aceste măsuri de criză, pe care le-am luat pentru a asigura salarii și burse, iar apoi să putem să construim pentru viitor, primul pas fiind bugetul pe 2026”, a adăugat ministrul Educației.

Totodată, ministrul Educației a dat asigurări la Digi24 că vor fi bani de salarii și de burse în acest an școlar.

„Cu aceste măsuri, nu avem probleme cu acoperirea salariilor și burselor. România va deveni mai echilibrată și mai stabilă”, a completat acesta.

Declarațiile ministrului vin în contextul în care reforma din învățământ provoacă un adevărat haos la început de an școlar.

Acesta vine cu mai multe schimbări pentru profesori și pentru elevi. Una dintre măsurile care îi afectează pe elevi vine pe fondul creșterii numărului de elevi.

Elevii pot face parte din altă clasă și pot avea alți colegi, după ce limita numărului de elevi a fost crescută. Liceenii, de exemplu, pot învăța chiar și 34 în aceeași clasă.

Ministrul Educației, Daniel David, a explicat că toate măsurile luate în această situație de criză respectă principiile raționalității și decenței și că numerele acestea nu sunt foarte departe de ceea ce se întâmpla în trecut, în 2011, 2012 sau 2013, atunci când aveam aceste efective foarte mari de elevi.

 

