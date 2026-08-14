O bucată de dronă a fost găsită pe plaja din Saturn. Zona a fost încercuită și restricționată până când vor ajunge autoritățile.

Turiștii, de asemenea, au fost evacuați din această zonă și rugați să nu se apropie.

Armata o să vadă în minutele următoare exact despre ce fel de dronă este vorba și să elimine orice pericol din aceea zonă.

Astfel de incidente au devenit tot mai dese în ultima vreme. În ultimele două zile, două fragmente de drone au fost găsite la Costinești, determinând de asemenea evacuarea turiștilor.

Autorităţile au fost sesizate, vineri, despre faptul că un fragment de dronă a fost descoperit în staţiunea Costineşti. Obiectul a fost găsit în apropierea locului unde, joi, a fost descoperită o dronă. Autorităţile nu exclud posibilitatea ca acest fragment să fie desprins din drona găsită cu 24 de ore în urmă. Accesul turiştilor în zonă a fost restricţionat până când specialiştii au venit să examineze şi să ridice fragmentul. Acesta nu avea încărcătură explozivă.

De asemenea, o dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea.

Drona a căzut în zona localității Luncavița, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina, într-o zonă împădurită. ISU afirmă că aparatul de zbor a căzut în zona carierei Cetățuia, iar după impact a izbucnit un incendiu. Premierul Bolojan spune că, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este o constantă, nu doar în România, și dotarea cât mai rapidă a Armatei cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește o necesitate.

Editor : M.B.