Mizerie și mijloace de transport distruse, dar Primăria cumpără uniforme noi pentru controlorii STB: „Meritați un transport civilizat"

Data publicării:
scaun rupt in tramvai
Foto: Captură Digi24
Din articol
„După ce am reînnoit flota STB, acum facem următorul pas”

Primarul interimar spune că a găsit soluția pentru ca Bucureștiul să aibă transport în comun civilizat: o eșarfă verde la gâtul controlorilor. Deși condițiile din multe troleibuze, tramvaie și autobuze încă lasă de dorit, munincipalitatea afirmă că are grijă de călători, aducând... uniforme noi pentru controlori. Vestea a stârnit deja supărarea bucureștenilor, care spun că altele ar trebui să fie prioritățile.

Scaune rupte, radiatoare degradate și... multă mizerie. Asta am găsit în tramvaiul bucureștean în care am urcat astăzi. Și nu e un caz singular.

Mai bine de jumătate dintre tramvaie nu au aer condiționat. Și daca ne uităm la întreaga flotă – autobuze, troleibuze, tramvaie - 30% nu au o astfel de facilitate.

În curând, situația se va schimba, spune primarul interimar Stelian Bujduveanu. Noile eșarfe și cravate de la gâtul controlorilor vor fi atât de strălucitoare încât, probabil, vor lua ochii bucureștenilor de la neajunsuri.

În plus, controlorii vor renunța la actualele veste albastre și se vor găti cu cămăși albe și veste gri noi nouțe. „Țara arde și baba se piaptănă” își spun călătorii zdruncinați zilnic pe șinele tramvaielor care arată numai bune de casat.

Călător: Și din punct de vedere, cum sa spun, al trepidațiilor. Arcurile lasă de dorit, sunt prea zgomotoase. Linia 19, de aici de la Bellu spre Șincai lasă de dorit. Adică se merge cu 3-4 km pe oră. Uniforme noi nu cred ca ar trebui. Cheltuie banii pentru ce nu e necesar momentan.

Călătoare: Transportul vine foarte greu, doamnă scumpă. Vagoanele sunt vechi. Nu așteaptă să te urci în tramvai, trebuie să țipi la ei. E mizerie în tramvai. Ba e frig, ba e caldură. Mergem în caldură de ne vine rău, ne sufocăm.

Călătoare: Vagoanele vechi, mă rog, așa cum sunt. Uitați-vă cum e cu trepte. Urcă tu cu căruțul așa cum e. Nu pot.

Cât vor costa costumațiile de gală pentru controlorii STB este neclar. Am cerut Primăriei Generale să ne comunice suma totală care va fi cheltuită pe noile uniforme, însă până în acest moment nu am primit niciun răspuns.

„După ce am reînnoit flota STB, acum facem următorul pas”

Controlorii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) vor avea uniforme noi, transmite primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„STB se schimbă pentru voi, bucureşteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi şi moderne, acum facem următorul pas: reînnoim şi uniformele controlorilor STB. De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat, în condiţii civilizate. Avem grijă de Bucureşti şi de toţi cei care folosesc transportul in comun”, a scris edilul interimar pe Facebook.

