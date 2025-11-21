Moartea fetiței de 2 ani în timpul unei sedări la o clinică stomatologică a declanșat două anchete independente: una pentru medicii stomatologi și una pentru medicii ATI implicați. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România susține însă că tragedia scoate la iveală și o problemă ignorată de autorități. Instituția a cerut încă de anul trecut Ministerului Sănătății înființarea de cabinete stomatologice în spitalele publice, în special cele pentru copii, unde astfel de intervenții ar fi avut loc în condiții de siguranță, însă până în acest moment nu a primit niciun răspuns în urma solicitărilor.

„Lumea așteaptă de la noi transparență, așteaptă decizii ferme și vă pot asigura, în numele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, că am activat toate mecanismele profesionale și instituționale pentru determinarea circumstanțelor în care un copil de numai 2 ani a decedat în timpul unei sedări într-o clinică stomatologică și totodată, că vom face toate demersurile pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete”.

Florin Lăzărescu a precizat că instituția din Capitală a deschis deja o anchetă disciplinară.

„Alături de mine este și domnul profesor Horia Barbu, este președintele colegilor medicilor stomatologi din București. În acest moment noi am semnalat comisia de disciplină de la Colegiul Medicilor București care a demarat ancheta, a făcut solicitări pentru obținerea tuturor documentelor și tratează cu celeritate acest caz și vă vom ține la curent cu evoluție”.

El a subliniat că, în acest moment, nu există concluzii preliminare.

„Nu există concluzii preliminare pe care vi le putem da. Cazul este în analiză la o formațiune independentă, care este comisia de disciplină. Trebuie să reamintesc faptul că sunt două comisii implicate. Este vorba atât de comisia Colegiului Medicilor Stomatologi din București, care se ocupă de medicii stomatologi, cât și de comisia Colegiului Medicilor din București care se ocupă de medicii ATI implicați în eveniment”.

Întrebat dacă știa despre existența unor clinici stomatologice care nu respectă legea, Lăzărescu a spus că nu a avut astfel de informații.

Președintele CMSR a mai explicat că astăzi are loc o ședință extinsă cu reprezentanții întregului corp profesional, în care vor fi analizate cauzele tragediei, eventualele lacune legislative și modul de cooperare între echipele interdisciplinare.

„Astăzi ne aflăm în fața Consiliului Național. Sunt reprezentanții întregului corp profesional, peste 25.000 de profesioniști. Împreună cu domniile lor vom discuta toate aspectele legate și de acest caz și totodată de împiedicarea unor astfel de cazuri pe viitor. În primul rând, trebuie să analizăm cauzele, să vedem unde au dus, să analizăm foarte bine dacă au existat lacune în legislație, în comunicare și totodată în cooperarea interdisciplinară între echipele de medici și medici anesteziști și toate aceste lucruri trebuie să le discutăm împreună cu partenerii instituționali și totodată trebuie să mergem la cauzele profunde ea acestui caz, la prevenție. Să nu se mai ajungă în situația ca în special copiii, cele mai vulnerabile categorii să fie în situația de a primi anestezie”.

Florin Lăzărescu a precizat clar că CMSR nu are atribuții în avizarea anesteziei generale, a setărilor de sedare sau a blocurilor operatorii.

„Partea de anestezie generală și de setare nu intră în competențele Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Din punct de vedere al avizărilor, Colegiul Medicilor Stomatologi nu se ocupă de avizarea blocurilor operatorii. Este Colegiul Medicilor din România și ulterior DSP-ul care vizează. Deci noi nu avizăm”.

Lăzărescu a afirmat că instituția a solicitat Ministerului Sănătății înființarea de cabinete stomatologice în spitalele publice, în special cele pentru copii, însă nu a primit răspuns.

„Nu numai că susținem, dar noi am făcut de-a lungul vremii demersuri și știți că o să mai urmeze o conferință de presă după ce adoptăm hotărârea în Consiliul Național. Vă vom pune la dispoziție toate demersurile în acest sens, de înființare de astfel de secții, în special în spitalele de pediatrie. Demersurile au fost făcute către Ministerul Sănătății de anul trecut chiar”.

Cu toate acestea, nu a fost primit niciun răspuns.

În ceea ce privește protocoalele care reglementează sedarea sau anestezia generală la copii, președintele CMSR a subliniat că instituția poate doar să solicite clarificări, nu să emită astfel de reglementări.

„CMSR a fost în discuții atât cu Societatea de ATI, cât și cu Colegiul Medicilor din România pe această speță și împreună și Societatea Română de Estezie și noi am trimis către minister cereri de clarificare. Dar, repet, aceste protocoale nu stau în competența CMSR-ului. Noi nu putem să venim decât solicitări de clarificări”.

