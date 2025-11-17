Ministerul Sănătății a închis clinica de stomatologie din București unde a murit fetița de 2 ani și a trimis un raport procurorilor

Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii de stomatologie din București unde o fetiță de 2 ani a murit după anestezie. Inspecția Sanitară de Stat a descoperit nereguli și au fost aplicare amenzi de 100.000 de lei. Ministerul anunță că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Ministerul Sănătății informează că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025.

În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Ca urmare a abaterilor identificate, activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei.

Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale.

Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm pentru transparență și respectarea cadrului legal, precum și disponibilitatea de a colabora în mod deplin cu autoritățile competente pe parcursul procedurilor în curs.

Având în vedere ancheta penală aflată în desfășurare, instituția nu poate furniza informații suplimentare la acest moment. Atribuțiile Ministerului Sănătății se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”, arată un comunicat de presă al Ministerului Sănătății.

Editor : Alexandru Costea