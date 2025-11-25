Plafonul dintre parter și etajul 1 al blocului din Buftea afectat de explozie s-a prăbușit, iar întregul moment a fost surprins. Trei persoane, între care și un copil, se află la spital, una dintre acestea prezintă arsuri pe 50-55% din suprafața corporală.

Teodora Chiuș, jurnalist Digi24, a afirmat că s-a auzit un sunet puternic: „Ne povesteau polițiștii criminaliști că nu au cum să intre până când nu vin cei de la ISC, astfel încât să facă o evaluare, să spună dacă se poate intra, pentru că există riscul de prăbușire”.

Salvatorii au încheiat misiunea de căutare-salvare. Cinci persoane au fost afectate de explozie, dintre care trei au fost transportate la spital.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit, la Digi24, despre starea victimelor: „În momentul de față, discutăm despre un pacient fără arsuri, dar care a avut stop-cardio respirator, resuscitat la fața locului și transportat la Spitalul Floreasca. Acest pacient se află, din păcate, în stare critică, este intubat și ventilat mecanic. Colegii de la spital îi asigură manevrele medicale de echilibrare hemodinamică.

Un pacient, în vârstă de 57 de ani, cu arsuri pe o suprafață extinsă de 50 - 55%, evaluarea de la fața locului, care a fost transportat la Spitalul de Arși din București. Acum se află în evaluare de specialitate în unitatea sanitară, echilibrare hemodinamică, și vom vedea, în urma monitorizării de specialitate și evaluării de specialitate medicală din interiorul spitalului, care este suprafața finală arsă.

Discutăm despre un pacient minor, în vârstă de 14 ani, cu traumatism cranio-cerebral, care a fost transferat la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” și care se află acum în procedură de evaluare de specialitate prin imagistică.

Doi pacienți, de 58 și 51 de ani, cu traumatisme și arsuri minore la nivelul mâinilor și picioarelor, dar care refuză transportul la spital și care au beneficiat de îngrijire de specialitate la fața locului. Nu necesită transferul la spital”.

Întrebat dacă există posibilitatea ca pacientul cu arsuri pe o suprafață mare să fie transferat în străinătate, Rogobete a afirmat: „Nu exclud această posibilitate. Am discutat cu colegii de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din Ministerul Sănătății și vor asista Spitalul de Arși pentru transferul în străinătate, în cazul în care, în urma evaluării și echilibrării, situația o impune. Nu mă pot pronunța acum, până când colegii de la spital nu finalizează procedurile specifice și nu întocmesc raportul medical de specialitate.

