Live TV

Video Momentul în care s-a prăbușit plafonul dintre parter și etajul 1 al blocului afectat de explozie din Buftea

Data publicării:
INSTANT_EXPLOZIE_BUFTEA_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Urmări ale exploziei produse la un bloc de locuințe din Buftea, județul Ilfov, 25 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Plafonul dintre parter și etajul 1 al blocului din Buftea afectat de explozie s-a prăbușit, iar întregul moment a fost surprins. Trei persoane, între care și un copil, se află la spital, una dintre acestea prezintă arsuri pe 50-55% din suprafața corporală.

Teodora Chiuș, jurnalist Digi24, a afirmat că s-a auzit un sunet puternic: „Ne povesteau polițiștii criminaliști că nu au cum să intre până când nu vin cei de la ISC, astfel încât să facă o evaluare, să spună dacă se poate intra, pentru că există riscul de prăbușire”.

Salvatorii au încheiat misiunea de căutare-salvare. Cinci persoane au fost afectate de explozie, dintre care trei au fost transportate la spital.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit, la Digi24, despre starea victimelor: „În momentul de față, discutăm despre un pacient fără arsuri, dar care a avut stop-cardio respirator, resuscitat la fața locului și transportat la Spitalul Floreasca. Acest pacient se află, din păcate, în stare critică, este intubat și ventilat mecanic. Colegii de la spital îi asigură manevrele medicale de echilibrare hemodinamică. 

Un pacient, în vârstă de 57 de ani, cu arsuri pe o suprafață extinsă de 50 - 55%, evaluarea de la fața locului, care a fost transportat la Spitalul de Arși din București. Acum se află în evaluare de specialitate în unitatea sanitară, echilibrare hemodinamică, și vom vedea, în urma monitorizării de specialitate și evaluării de specialitate medicală din interiorul spitalului, care este suprafața finală arsă. 

Discutăm despre un pacient minor, în vârstă de 14 ani, cu traumatism cranio-cerebral, care a fost transferat la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” și care se află acum în procedură de evaluare de specialitate prin imagistică.

Doi pacienți, de 58 și 51 de ani, cu traumatisme și arsuri minore la nivelul mâinilor și picioarelor, dar care refuză transportul la spital și care au beneficiat de îngrijire de specialitate la fața locului. Nu necesită transferul la spital”. 

Întrebat dacă există posibilitatea ca pacientul cu arsuri pe o suprafață mare să fie transferat în străinătate, Rogobete a afirmat:  „Nu exclud această posibilitate. Am discutat cu colegii de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din Ministerul Sănătății și vor asista Spitalul de Arși pentru transferul în străinătate, în cazul în care, în urma evaluării și echilibrării, situația o impune. Nu mă pot pronunța acum, până când colegii de la spital nu finalizează procedurile specifice și nu întocmesc raportul medical de specialitate.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
salvamont
5
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
explozie buftea
Explozie puternică într-un apartament din Buftea: mai multe persoane afectate, plafonul dintre parter și etajul 1 s-a prăbușit
rogobete la o sedinta
Alexandru Rogobete anunță modificări în organizarea secţiilor ATI. Personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale
photo-collage.png - 2025-11-24T162724.436
Explozie puternică într-un bloc din județul Brăila: mai multe apartamente în flăcări. Echipaje ISU și ambulanțe la fața locului
alexandru rogobete
Ministrul Rogobete: Urmează o reclasificare a spitalelor. Care sunt consecințele. „Gândirea sovietică este cea care ne-a adus aici”
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Când vor putea fi tratați primii pacienți la Centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș. Anunțul lui Alexandru Rogobete
Recomandările redacţiei
harta drona
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul...
Peter Szijjarto
Ungaria, interesată să importe gaze din zăcământul Neptun Deep. Ce a...
florin manole face declaratii
Cumulul pensie-salariu mai așteaptă. Ministerul Muncii, inițiatorul...
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Guvernul așteaptă joi avizul CSM privind pensiile magistraților...
Ultimele știri
CM 2026. FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie
Mesajul lui Ilie Bolojan, după anunțul CE că nu va suspenda fondurile UE: Măsurile luate de Guvern au fost corecte
Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Reacția poliției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cum îţi dai seama că bijuteriile sunt din argint: metoda care nu dă greş niciodată
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu