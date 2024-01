Negocierile dintre Ministerul Finanțelor și protestatari au eșuat: „Nu s-au găsit soluții. Protestul va continua la nesfârșit”

Protestul transportatorilor şi fermierilor va continua, după ce discuţiile purtate duminică, timp de peste trei ore, la Ministerul Finanţelor, s-au încheiat fără rezultat.

“În urma întâlnirii cu domnul ministru al Finanţelor, declarăm că nu s-a ajuns la niciun acord, motivând legislaţia europeană. Prin acorduri asumate de România la Comisia Europeană, nu s-au găsit soluţii pentru reducerea cheltuielilor bugetare în toate domeniile. În concluzie, protestul nostru va continua la nesfârşit, până când aceste autorităţi vor înţelege că neputinţa dumnealor de a gestiona o ţară este reală. Din păcate, avem lista revendicărilor pe agricultură şi pe transport, iar din acele revendicări nu s-a acceptat decât o singură revendicare, aceea cu profitul reinvestit în fermă şi în transport. Asta înţelege domnul ministru să susţină economia românească, neputând justifica incompetenţa statului de a gestiona banul public. S-au acceptat toate, dar nu se poate niciuna. Asta este concluzia. Totul se motivează pe Comisia Europeană, totul se motivează legislativ. Ne trimite domnul ministru la cei care au scris PNRR”, a declarat jurnaliştilor, Dănuţ Andruş, la ieşirea de la negocieri.

El a precizat că protestele vor continua.

“Vom protesta pentru că este singura noastră formă de a striga necazul acestor două clase sociale şi a multora care sunt în România pe anumite teme. Ministerul Finanţelor avea măsuri concrete pe care putea să le ia în calcul”, a mai transmis unul dintre liderii fermierilor.

Andruş a amintit că au existat nişte facilităţi pentru diverse categorii care au fost anulate.

Dorim intervenţia statului prin cadre legislative. Nu cerem bani, nu cerem benzină. (…) Nu suntem noi obligaţi să suportăm datoria publică a statului român. (…) Noi am avut nişte exonerări în construcţii, în agricultură, în IT, în transporturi, facilităţi pe care nu le mai avem”, a mai declarat Andruş.

El a mai anunţat că problemele protestatarilor sunt legate de mai multe instituţii.

“Problemele noastre nu sunt legate doar de agricultură sau de transporturi, sunt legate de toate instituţiile statului, inclusiv Banca Naţională. Sunt reguli făcute pe care nu le mai putem suporta. Noi nu mai suntem bancabili, nu mai avem posibilitatea să ne desfăşurăm activitatea în ţară. Suntem pribegi în ţara noastră. Nu se poate aşa ceva”, a mai declarat Dănuţ Andruş.

Ce a oferit Ministerul Finanțelor

Urmare a ședinței între reprezentanții Ministerului de Finanțe, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române și reprezentanții protestatarilor din sectorul fermierilor și transportatorilor, reprezentanții instituțiilor statului au propus următoarele soluții legale pentru rezolvarea problemelor:

1. Legea preventiei: aplicare numai pentru faptele care NU sunt de evaziune fiscala

2. Simplificarea procedurilor din codul fiscal, in vederea debirocratizării procedurilor;

3. Parteneriat între Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii pentru un cadru legal referitor la certificate de producatori locali

4. Cadru legal pentru investii in agricultură și industria agroalimentara, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale precum și pentru investiții în infrastructură în parteneriat cu Ministerul Transporturilor;

5. Scutire la impozitul pentru profitul reinvestit in ferme din domeniul agriculturii și pentru profitul reinvestit pentru firmele din domeniul transporturilor;

6. Reglementarea contabilă și recunoașterea fiscală a subventiilor in vederea clarificarii facilitatilor legate de scutirea de la plata impozitului pe profit;

În ceea ce privește restul revendicărilor, care implică angajamente ale României în raport cu instituțiile europene, precizăm că acestea vor fi prezentate Comisiei Europene, în acord cu deciziile agreate la nivelul coaliției de guvernare.

În ceea ce privește restul solicitarilor și revendicărilor, acestea vizau:

- Masuri pentru sprijinirea si incurajarea evaziunii fiscale (bani suplimentari pentru indemnizații de cazare și diurna, fără documente, pentru că aceștia sunt scutiți de impozit pe venit; doresc creșterea/dublarea veniturilor prin facilități neimpozabile)

- Protestatarii au solicitat noi categorii de facilități fiscale, aspect care nu se preteaza pe situația fiscal-bugetară a României

- Protestatrii au cerut să nu mai plătească accize la carburant, menționând că este birocratizata măsura de accesare a subvențiilor (această măsură nu poate fi implementată/fiind o „extavaganță” fiscală, întrucât aceștia beneficiază subvenții pentru plata accizelor;

- Protestatarii au mentionat ca statul poate sa reglementeze obtinerea baniilor din domeniul drogurilor, masură pe care reprezentanții nu au considerat-o în aceasta etapă a discuțiilor ca fiind una serioasă

- Probleme legate de gestionarea problematicii prețului cerealelor, aspecte care țin de legislația comunitară și abordarea din sectorul agriculturii, în politica guvernamentală;

Editor : I.C