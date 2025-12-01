Live TV

Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale: „Reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de țară”

Nicușor Dan. Foto: REUTERS

Preşedintele Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie cu ocazia Zilei Naţionale, veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, argumentează preşedintele în mesajul transmis luni, precizând că este un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre.

„Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”, conchide preşedintele.

„Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, scrie preşedintele pe X.

În opinia sa, curajul, sacrificiul şi demnitatea cu care şi-a servit patria sunt lecţii care ne obligă să ne plecăm cu respect în faţa sa.

„Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, precizează Nicuşor Dan.

El subliniază că suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană.

„În acest an, aceasta este singura decoraţie conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni!”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan în finalul mesajului.

