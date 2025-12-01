Live TV

Parada militară de 1 Decembrie, de la ora 11.00: defilează 2.900 de militari, tehnică militară de infanterie și 45 de aeronave

militari care defileaza la parada de zoua nationala
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Trafic restricționat în București de Ziua Națională a României. Mai multe străzi se închid pentru traficul auto și pietonal

Parada militară, organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie, începe la ora 11:00, marcând deschiderea tuturor activităților dedicate Zilei Naționale a României. MApN a anunțat că la eveniment vor fi trase 21 de salve de tun și peste 2.900 de militari şi specialişti, tehnică militară şi 45 de aeronave vor defila în zona Arcului de Triumf din Capitală.

„Anul acesta, peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziţie statică) şi 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Naţională organizată luni, 1 Decembrie, în Bucureşti, de la ora 11.00, cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Arcul de Triumf”, anunţă Ministerul Apărării.

La parada militară vor defila şi 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Luni, 1 Decembrie, Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf din Bucureşti va fi amplasată o expoziţie de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14:30.

În garnizoanele în care sunt dislocate mari unităţi şi unităţi militare, reprezentanţii Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii militare şi religioase.

Militarii aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni externe vor participa la ceremonii militare şi activităţi specifice organizate cu ocazia Zilei Naţionale.

Trafic restricționat în București de Ziua Națională a României. Mai multe străzi se închid pentru traficul auto și pietonal

Potrivit comunicatului Brigăzii Rutiere, pentru a menține un trafic rutier fluent și sigur pe durata ceremoniei oficiale, autoritățile vor restricționa circulația de 1 decembrie pe mai multe artere din Capitală. Astfel:

În ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 02.00-17.00:

  • restricționarea traficului pe bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente.

În ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 04.00-17.00:

  • restricționarea traficului rutier pe Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și a străzilor adiacente, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere, cu specificația că în pasajul de la Piața Presei Libere se va putea permite circulația doar către Piața Montreal;
  • restricționarea traficului pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;
  • restricționarea traficului pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și pe străzile adiacente;
  • restricționarea traficului pe str. Arh. Ion Mincu, str. Barbu Delavrancea, str. Nicolae Ionescu, str. Ady Endre, str. Sg. Vasile Dorobanțu, str. Docenților, str. Mahatma Gandhi și pe str. Petofi Sandor;
  • restricționarea traficului pe str. Clucerului, între str. Arh. Ion Mincu și bd. Mareșal Alexandru Averescu, precum și pe străzile adiacente spre bd. Ion Mihalache;
  • restricționarea traficului pe str. Gheorghe Brătianu, între str. Arh. Ion Mincu și str. Docenților, precum și pe străzile adiacente către bd. Aviatorilor;
  • restricționarea traficului pe str. Uruguay, între bd. Aviatorilor și Șos. Pavel D. Kiseleff, precum și pe străzile adiacente spre cele două bulevarde;
  • restricționarea traficului pe str. Monetăriei și pe Aleea Primo Nebiolo;
  • eliberarea parcării dispuse în rond Kiseleff.

Interzicerea accesului pietonal, în ziua de 01.12.2025, în intervalul orar 02.00-14.00, astfel:

  • pe bd. Regele Mihai I, între str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, cu excepția invitaților;
  • pe str. Alexandru Constantinescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;
  • pe bd. Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, pe trotuarul din partea dreaptă în sensul de mers spre Piața Arcul de Triumf, cu excepția reprezentanților mass-media;
  • în parcul Regele Mihai I între Aleea Michael Jackson (porțiunea cuprinsă între Piața Arcul de Triumf și zona aleii de acces spre Muzeul Satului) - Aleea Grădina Japoneză - Aleea Aventura Parc și bd. Constantin Prezan.

Restricționarea accesului pietonal, astfel:

  • pe Șos. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și str. Uruguay;
  • pe bd. Mareșal Alexandru Averescu, între bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;
  • pe bd. Mareșal Constantin Prezan, (pe trotuarul din partea stânga pornind de la Piața Charles de Gaulle) de la str. Mr. Gheorghe Șonțu până la Piața Arcul de Triumf.

