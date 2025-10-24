Nicușor Dan a vorbit despre operațiunea de sabotaj dejucată de SRI: Fapte similare fac parte din raportul privind anularea alegerilor

Fapte asemănătoare operaţiunii de sabotaj dejucate de SRI vor fi prezentate în raportul privind anularea alegerilor, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la finalul Consiliului European, potrivit Agerpres.

„Un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. Comunicarea s-a făcut în ziua în care s-a produs. Dacă acest lucru putea să fie făcut de o persoană mai expusă public e o întrebare”, a spus şeful statului.

El a amintit că va prezenta raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din România. „Când o să venim cu raportul acela, acest fapt şi fapte similare vor face parte din raport”, a completat el.

Serviciul Român de Informaţii (SRI) a transmis, marţi, că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României, care viza atacarea unei companii din Bucureşti.



„Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum şi cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operaţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional, cu implicarea a doi cetăţeni ucraineni, aflaţi sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei Nova Post din municipiul Bucureşti”, preciza sursa citată.

