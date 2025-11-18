Live TV

Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca România să fie în Agenţia Internaţională de Energie

nicusor dan si Fatih Birol
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe șeful IEA, Fatih Birol. Foto: presidency.ro

Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este o condiţie pentru ca ţara noastră să facă parte şi din Agenţia Internaţională de Energie, pentru că doar membrii OCDE pot face parte din IEA, a afirmat marţi preşedintele Nicuşor Dan.

Șeful statului a transmis mesajul în contextul discuţiei cu Fatih Birol, preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie.

Acesta, spune şeful statului, i-a transmis formal că România este aşteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizaţie în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

„Organizaţia aduce împreună cei mai buni specialişti în energie din întreaga lume şi România poate beneficia de expertiza lor. Am discutat cu domnul Birol despre securitatea energetică într-o lume tot mai periculoasă şi despre competitivitatea economiei europene în contextul global şi investiţiile necesare pentru ca energia care ajunge la cetăţenii şi companiile noastre să fie cât de curând la preţuri mai mici decât cele de astăzi”, a scris Nicuşor Dan marți într-un mesaj pe Facebook.

Preşedintele apreciază că Europa şi România pot realiza aceste obiective pe termen mediu, sunt însă necesare multe investiţii publice şi private, determinare politică şi coordonare europeană.

„Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea şi la masa la care se discută politicile energetice europene şi globale. Doar aşa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, a adăugat Nicuşor Dan.

