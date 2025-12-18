Live TV

nicusor dan la consiliul european
Foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale. Joi şi vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană şi migraţia vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

Discuţiile vor viza cele mai recente evoluţii din Ucraina şi chestiuni care necesită o acţiune urgentă din partea UE. La ultima reuniune a Consiliului European, desfăşurată pe 23 octombrie, liderii UE s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027, inclusiv în ceea ce priveşte eforturile militare şi de apărare. Aceştia vor decide cu privire la modul de punere în aplicare a acestui angajament şi vor discuta, de asemenea, despre garanţii de securitate solide şi credibile pentru Ucraina şi eforturile diplomatice pentru a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina.

Se vor evalua cele mai bune modalităţi de consolidare a poziţiei de negociere a Ucrainei, de creştere a presiunii asupra Rusiei şi de continuare a apărării intereselor Europei, subliniază sursa citată.

UE a fost ferm solidară cu Ucraina şi cu poporul său încă de la începutul războiului Rusiei. Până în prezent, UE şi statele sale membre au acordat sprijin pentru Ucraina în valoare de 187,5 miliarde de euro, dintre care 66 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar”, arată Consiliul European.

În cadrul reuniunii, liderii vor trece în revistă progresele cu privire la următorul cadru financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE, înregistrate de la data la care Comisia Europeană şi-a prezentat propunerile - 16 iulie - şi până în prezent.

Miercuri, şeful statului a participat, tot în Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest. 

Citește și:

VIDEO Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles la Palatul Buckingham

VIDEO Nicușor Dan, anunț despre reformele României: „Au întârziat. Până la această oră, nu avem nici măcar proiectul de buget pe 2026”

