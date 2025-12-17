Urgența în această perioadă este ca România să aibă bugetul pe 2026, a anunțat, de la Londra, președintele Nicușor Dan. „Bugetul va intra într-un deficit poate puțin peste 6%, dar va demonstra piețelor financiare că țara este serioasă”, a precizat liderul de la Cotroceni, subliniind, în discuția despre aplicarea reformei Guvernului, că „aceasta a întârziat”. Nicușor Dan se află miercuri în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde a avut o întâlnire cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Marea Britanie. Tot miercuri, președintele va zbura spre Belgia, unde participă la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, care are loc la Consiliul European din Bruxelles.

Întrebat despre impactul pe care îl va avea majorarea impozitelor locale, dar și despre presiunile venite din partea opiniei publice ca Guvernul să grăbească reforma administrației, în contextul în care tot mai mulți cetățeni se plâng de faptul că ei sunt cei care achită costul deficitului bugetar, Nicușor Dan a precizat: „Evident că într-o lume ideală, nimeni nu ar plăti niciun impozit și toată lumea ar avea venituri atât cât muncește. Impozitele pe proprietate nu au mai fost mărite de prin anii 2010. Această creștere agreată de Coaliție și care acum va fi materializată legislativ este mai mică decât rata inflației de la momentul de la care nu au mai fost majorate. Nu e o fericire, dar în opinia mean nu e nici vreo catastrofă. Asta e realitatea fiscală pe care o trăim”.

Deocamdată, urgența este ca România să aibă bugetul pe 2026, a adăugat președintele.

„Nu e bine că suntem pe 17 decembrie și noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Noi trebuia la 31 decembrie să avem bugetul. Deci urgența pentru 2026 pentru Coaliție e să dea bugetul. Bugetul - așa cum știu, cum am încredere că va fi - va intra într-un deficit poate puțin peste 6, dar va demonstra partenerilor și în special piețelor financiare că România este serioasă și își respectă angajamentele în ceea ce privește deficitul”, a adăugat Nicușor Dan.

Vorbind despre reforme, președintele României a recunoscut că acestea au întârziat.

„Nivelul inflației se reflectă și în veniturile oamenilor din sectorul public. Dacă reforma înseamnă o rearanjare de instituții și eliminarea unor posturi de directori, este foarte bine - înseamnă că statul va mai economisi niște bani. Dacă reforma înseamnă să mai tai încă o dată, 10% din sectorul public, poți crea niște dezechilibre”, a spus liderul de la Cotroceni.

