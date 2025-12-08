Live TV

Video Nicușor Dan, către românii din Franța: Popor latin, pasiuni mari. România azi are autoritatea să se autoevalueze, să știe ce poate

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită de două zile în Franța. Șeful statului se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială. Digi24.ro transmite principalele declarații.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

  • Vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru România, pentru că sunteți o carte de vizită foarte importantă pentru noi, reușiți să păstrați România cu dumneavoastră aici și, în special, asociațiile care încearcă să-i atragă și pe alții în întreprinderea asta.
  • Evident că este în beneficiul tuturor să o facem, să reușim să extindem comunicarea, fie că este într-o zonă academică, fie că este într-o zonă economică. Sper să fie doar o primă etapă dintr-un dialog care începe.
  • Popor latin, pasiuni mari. Dincolo de asta, în opinia mea, România are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate. Are o zonă privată foarte dinamică, o administrație care într-o oarecare măsură este de bună-credință. În orice caz este mai matură, începe să știe ce vrea și față de unde riscam să fim anul trecut cred că ne-am învățat cu toții lecțiile.
  • Cred că am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate. 
  • Vreau să vă transmit optimismul meu și invitația de a continua dialogul, astfel încât să reușim să facem multe lucruri împreună.

Marţi, Nicuşor Dan are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef), după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. 

Ulterior, va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris şi apoi va fi primit de preşedintele Macron la Palatul Elysee. În seara ultimei zile a vizitei, şeful statului va vizita fabrica Thales.

În seara ultimei zile a vizitei, şeful statului va vizita fabrica Thales. 

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
La 21 de ani, a recurs la măsuri ”disperate”: ”M-am gândit: `Cât cântărește sutienul meu?`”. Apoi, a primit o lovitură dură
Digi Sport
La 21 de ani, a recurs la măsuri ”disperate”: ”M-am gândit: `Cât cântărește sutienul meu?`”. Apoi, a primit o lovitură dură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cargo china nava transport marfa
Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE
BUCURESTI - SENAT - VOT MOTIUNE SIMPLA - 15 SEP 2025
Senatul respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei. Decizia finală, la deputați
oameni la muzeul luvru
La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă
G7plKvKWoAAQPHX
Nicușor Dan, întrevedere cu președintele Parlamentului din Luxemburg: contracararea dezinformării, printre temele discutate
avion DR400 profimedia-0334992177
Patru piloți francezi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au murit după ce s-au prăbușit cu un avion în Pirinei
Recomandările redacţiei
USS Harry S. Truman
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu: Va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu...
boris pistorius
Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat în...
donald trump
Încă o pace mediată de Trump se clatină, după ce un conflict din Asia...
Ultimele știri
Niciun candidat nu a fost admis la concursul pentru postul de director al Teatrului Național București. Cine sunt cei trei aspiranți
Zile libere plătite pentru femeile diagnosticate cu endometrioză: proiectul a fost adoptat de Senat
Benjamin Netanyahu se va întâlni cu Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace în Gaza. Când va avea loc întrevederea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om...
Fanatik.ro
Gigi Becali, declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Motivul pentru care fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dispărut din spațiul public. Ileana Lazariuc...
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Lista completă a pensionarilor scutiți de CASS în 2026. Cine nu trebuie să plătească contribuția și cum se...
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...