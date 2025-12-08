Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită de două zile în Franța. Șeful statului se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială. Digi24.ro transmite principalele declarații.

Vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru România, pentru că sunteți o carte de vizită foarte importantă pentru noi, reușiți să păstrați România cu dumneavoastră aici și, în special, asociațiile care încearcă să-i atragă și pe alții în întreprinderea asta.

Evident că este în beneficiul tuturor să o facem, să reușim să extindem comunicarea, fie că este într-o zonă academică, fie că este într-o zonă economică. Sper să fie doar o primă etapă dintr-un dialog care începe.

Popor latin, pasiuni mari. Dincolo de asta, în opinia mea, România are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate. Are o zonă privată foarte dinamică, o administrație care într-o oarecare măsură este de bună-credință. În orice caz este mai matură, începe să știe ce vrea și față de unde riscam să fim anul trecut cred că ne-am învățat cu toții lecțiile.

Cred că am început un proces destul de lung de reconciliere între administrație și societate.

Vreau să vă transmit optimismul meu și invitația de a continua dialogul, astfel încât să reușim să facem multe lucruri împreună.

Marţi, Nicuşor Dan are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef), după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Ulterior, va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris şi apoi va fi primit de preşedintele Macron la Palatul Elysee. În seara ultimei zile a vizitei, şeful statului va vizita fabrica Thales.

Editor : A.M.G.