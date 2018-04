Nistorescu, în 2009: Când va scoate cineva hârtia scrisă de mine, angajament sau raport despre cineva, mă retrag frumos

Documente publicate de Revista 22 indică faptul că jurnalistul Cornel Nistorescu s-a aflat pe lista colaboratorilor cu structurile fostei Securităţi. Într-un interviu din anul 2009, Nistorescu respingea orice acuzaţie privind semnarea unui raport, spunea că nu a fost în misiuni externe şi declara că dacă vor apărea probe vreodată va renunţa la activitatea jurnalistică.

Foto: Faceboook

"În redacţia Cotidianul există infiltraţi care execută ordine. Ştiu sigur că la nivelul aproape al tuturor redacţiilor din România există oameni ai serviciilor secrete în poziţii importante, nu neapărat simpli redactori", declara Cornel Nistorescu într-un interviu acordat Evenimentului zilei, în anul 2009. Vehicularea de către jurnalist a diverse scenarii care implică relaţia dintre serviciile de informaţii, presă şi justiţie au fost o constantă în ieşirile sale publice din ultimii ani.

Azi, Revista 22 a dezvăluit că, în anii '80, Cornel Nistorescu, care în prezent conduce publicaţia Cotidianul, s-a aflat pe listele de colaboratori ai Securităţii ceauşiste, pe zona de urmărire a emigraţiei româneşti.

Despre acest aspect al vieţii lui Nistorescu au mai apărut de-a lungul timpului indicii. În anul 2011, Ion Cristoiu l-a acuzat public de faptul că a fost plătit de DIE, serviciul de spionaj din epoca ceauşistă.

Iată câteva exemple date Cristoiu despre activitatea lui Cornel Nistorescu:

*"(...) a scris într-o publicație a Securității de la Madrid, sub pseudonimul Bogdan Nisipoiu, articole comadandate și plătite de Direcția de Informații Externe a Securității"

*"(...) uită că Revoluția din decembrie 1989 l-a prins în misiune pe șantierele românești din Orientul Apropiat"

"Relaţia mea cu Securitatea a fost una, sper eu, inteligentă"

Însă acelaşi interviu din 2009, menţionat mai sus, cuprinde şi câteva referiri ale lui Nistorescu la acuzaţia că ar fi colaborat cu fosta poliţie politică.

La acea vreme, jurnalistul afirma că va ieşi din presă dacă apar dovezi scrise. "Relaţia mea cu Securitatea a fost una, sper eu, inteligentă. Am scăpat în aşa fel încât să nu semnez nimic, să nu am niciun fel de angajament. Am glumit cu ei, am spus bancuri, am băut şi bere cu unii dintre ei, am spus şi prostii - la alţii le-am spus diverse lucruri contrariante, dar e sigur un lucru. Când va scoate cineva hârtia scrisă de mine, angajament sau raport despre cineva, mă retrag frumos, că am unde mă duce, şi Dumnezeu să-i ajute pe ai lui Tismăneanu şi pe ai săi luptători împotriva Securităţii şi a Comunismului. Pentru că l-au servit cu neruşinare şi acum vin şi dau lecţii altora. N-am semnat nimic, îmi pare rău. Şi nici nu m-a băgat Securitatea în diverse instituţii, n-am fost printre cei acoperiţi pe-afară, cum sunt alţii care s-au întors după aia. Dacă scoate cineva o dovadă, e în ordine", afirma Nistorescu în interviul acordat EVZ.

Referiri la disputa Cristoiu-Nistorescu pe tema relaţiei celui din urmă cu spionajul comunist apar şi în artoculul publicat azi de Revista 22. Iată pasajul: "Ziarist era înainte de 1989 și ziarist a și rămas cel care figurează la poziția 122 din tabel: Nistorescu Cornel, „n. 15.12.1948, Tarmoș (Turmaș n.n.), Hunedoara, ziarist Flacăra” Despre actualul director-general al ziarului „Cotidianul”, Ion Cristoiu afirma în februarie 2011 că ar fi fost „plătit de DIE (Direcția de Informații Externe n.n.) să scrie articole înainte de 1989”. Cât de amuzantă (și adevărată) este această dispută vom vedea atunci când voi publica numele de pe cea de a doua listă."

