Germania pregătește un plan uriaș de apărare civilă: miliarde de euro pentru adăposturi, vehicule și echipamente (presă)

Guvernul Germaniei intenţionează să extindă în mod semnificativ capacităţile de apărare civilă şi de protecţie a populaţiei, ca răspuns la ameninţările la adresa securităţii, a declarat ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, potrivit dpa și Agerpres.

„Întărim protecţia populaţiei şi apărarea civilă”, a declarat Dobrindt pentru ziarul Bild, în comentariile publicate luni.

El a adăugat că Germania adoptă o poziţie mai fermă împotriva ameninţărilor hibride şi sporeşte sprijinul pentru lucrătorii voluntari din serviciile de urgenţă.

Structurile militare şi civile de apărare vor fi integrate mai strâns pentru a îmbunătăţi securitatea şi rezilienţa, a explicat el.

Ziarul Bild a relatat, citând un proiect al cabinetului de miniştri, că guvernul pregăteşte în acest sens un program special în valoare de 10 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari). Fondurile urmează să fie utilizate pentru echipamente suplimentare, clădiri, personal şi tehnologie, inclusiv pentru Agenţia Federală pentru Asistenţă Tehnică şi Umanitară (THW).

Conform Bild, Germania intenţionează să achiziţioneze, între altele, până în 2029, 1.000 de vehicule specializate noi şi 110.000 de paturi portabile.

