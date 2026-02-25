Live TV

Notar public din Timișoara, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei

Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

Un notar public din Timișoara a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei prin neplata impozitelor aferente veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, potrivit News.ro.

Potrivit Biroului de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, procurorul de caz a finalizat urmărirea penală și a dispus, în data de 25 februarie, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului, care are calitatea de notar public. Acesta este acuzat de evaziune fiscală, fiind reținute 22 de acte materiale.

„În fapt s-a reţinut că inculpatul a încasat lunar, în perioada 1 martie 2022 - 31 decembrie 2023, impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi nu a plătit în termenul stipulat de lege, respectiv 60 de zile de la scadenţă, fiind cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 1.535.078 lei”, precizează sursa citată.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul de urmărire penală, a fost înaintat Curții de Apel Timișoara, instanță competentă să judece cauza. Procurorii au propus menținerea sechestrului asigurator instituit în acest dosar.

Notarul este cercetat în stare de libertate, iar trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare, procesul urmând să stabilească eventualele responsabilități penale.

