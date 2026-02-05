Noul ambasador al Republicii Moldova în România este Mihail Mîţu. Preşedinta Maia Sandu a semnat decretul de numire

Republica Moldova va avea un nou ambasador în România, în persoana lui Mihail Mîţu, după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire. Maia Sandu a mai aprobat, de asemenea, trimiterea unor noi ambasadori în Ucraina, Franţa şi China.

Mihai Mîţu este născut în 1983 şi, din 2022, deţine funcţia de secretar general în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău.

În perioada 2021-2022, a fost şef de Protocol, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, iar anterior, timp de doi ani, a fost consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România, informează Moldpres, potrivit News.ro.

Între 2013 şi 2016, a deţinut funcţia de consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.

Victor Chirilă, actual ambasador la Bucureşti, din 2021, va ocupa postul de ambasador în Ucraina.

Alte numiri

Conform decretelor semnate de preşedinta Maia Sandu, Vladislav Kulminski, ambasador al Republicii Moldova în SUA, a fost numit în funcţia de ambasador în Mexic, prin cumul.

La fel, Viorel Ursu, ambasador în Suedia, va ocupa, prin cumul, postul de ambasador în Republica Islanda, Regatul Norvegiei şi Republica Finlanda.

Lorina Bălteanu a fost numită ambasador în Franţa, iar Petru Frunze va fi ambasador în China.

Tot joi, în Monitorul Oficial a fost publicat decretul privind rechemarea lui Ştefan Gorda din funcţia de ambasador al Republicii Moldova în Kazahstan, iar Corina Călugăru a fost rechemată din postul de ambasador în Franţa.

