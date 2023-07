Numărul americanilor bisexuali a crescut de patru ori în ultimii zece ani (studiu)

Un studiu publicat la 22 iunie în The Journal of Sex Research arată că numărul americanilor care se declară bisexuali a crescut de patru ori în ultimii zece ani. Mai exact, de la 1,2% în perioada 2004-2020, la 4,5% în prezent, relatează The Huffington Post, potrivit News.ro.

Acest studiu a fost realizat de către Sophia Neuweiler, o studentă de la Universitatea din Portland, în cadrul dizertaţiei sale la încheierea studiilor, împreună cu Martin Monto, un profesor de sociologie specializat în gen şi sexualitate. Ei analizează date din Ancheta Socială Generală (ESG) a Centrului Naţional de Studii de Opinie al Universităţii din Chicago.

Aceste date permit evoluţia caracteristicilor sociale şi atitudinilor americanilor de peste 50 de ani - inclusiv a comportamentului lor sexual,

În perioada 1989-1994, 3,1% dintre cele 6.354 de persoane intervievate declarau că au avut parteneri sexuali de ambele sexe începând de la vârsta de 18 ani. Acest nivel a „explodat”, la rândul său, iar în perioada 2012-2018 a atins 9,3% în rândul celor 6.609 persoane intervievate. În 2021 era de 9,6%.

Tendinţa de creştere ar urma să continue.

Peste 6% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani - faţă de 2% dintre persoanele intervievate în vârstă de peste 40 de ani - se declarau bisexuale în cele mai recente date.

„Societatea trasează linii ale comportamentului sexual, iar aceste linii, în pofida faptului că sunt adesea contestate, pot evolua de-a lungul timpului (...). Aceste norme schimbătoare par să afectat proporţia persoanelor care se identifică drept bisexuale şi probabil au afectat comportamentul sexual real”, susţin cei doi autori ai studiului.

Potrivit celor doi, aceste creşteri ar putea să rezulte totodată din voinţa tot mai mare de recunoaştere a bisexualităţii - mult timp stigmatizată în Statele Unite - şi încă neacceptată în totalitate în prezent.

În 2019, potrivit altui studiu, publicat în jurnalul Plus One, aproape cinci din şase persoane care se identificau drept lesbiene, gay sau bisexuale în întreaga lume îşi ascundeau orientarea sexuală majorităţii persoanelor din anturajul lor, eventual întregului anturaj.

Alte motiva ale acestor creşteri, potrivit unor cercetători, sunt creşterea conţinuturilor pe reţele de socializare, podcasturi sau a emisiunilor care pun în discuţie heteronormativitatea societăţii sau şocul brutal al pandemiei covid-19, în care unele persoane şi-au regândit sexualitatea.

Editor : C.L.B.