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Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale privind războiul din Iran au fost limitate prin vot

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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„Doar Congresul poate declara război” „Un punct de cotitură important”  Noi atacuri între SUA-Iran

Camera Reprezentanților a SUA a adoptat, miercuri, o rezoluție prin care încearcă să îl împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC

Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă, după ce patru congresmeni republicani s-au alăturat democraților, într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie.

Este a patra încercare a Camerei Reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, criticii susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului.

Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlat de republicani. Chiar dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului.

Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai, după șapte tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen.

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„Doar Congresul poate declara război”

Votul de miercuri evidențiază noi tensiuni în interiorul Partidului Republican, la doar câteva zile după ce un grup de conservatori din Congres a determinat administrația Trump să renunțe la planurile privind un fond de 1,8 miliarde de dolari destinat combaterii a ceea ce Casa Albă a numit „instrumentalizarea politică” a instituțiilor.

Republicanii Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett și Warren Davidson au votat alături de democrați pentru adoptarea rezoluției. De asemenea, democratul Jared Golden, care în trecut s-a opus unor măsuri similare, și-a exprimat de această dată susținerea.

„Doar Congresul poate declara război, iar acest principiu trebuie protejat”, a declarat Tom Barrett, reprezentant republican din Michigan.

Întrebat dacă se teme de eventuale represalii din partea lui Donald Trump pentru votul său, Barrett a răspuns: „Votez conform conștiinței mele și sunt dispus să accept consecințele.”

„Un punct de cotitură important”

Gregory Meeks, principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a descris votul drept „un reproș bipartizan semnificativ la adresa războiului ilegal și costisitor al președintelui Trump în Iran și primul pas către încheierea definitivă a acestuia”.

Potrivit lui Meeks, administrația Trump nu și-a atins obiectivele declarate ale campaniei militare, în timp ce conflictul a contribuit la creșterea prețurilor la combustibili și a îngreunat găsirea unei soluții diplomatice privind programul nuclear iranian.

„Adoptarea acestei rezoluții marchează un punct de cotitură important. Tot mai mulți republicani îi ascultă pe alegătorii care nu își doresc un nou război fără termen în Orientul Mijlociu”, a afirmat congresmanul democrat.

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 Noi atacuri între SUA-Iran

Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie. Teheranul a răspuns prin lovituri împotriva Israelului și a unor state aliate Washingtonului din zona Golfului și a blocat  Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial.

În aprilie, SUA au anunțat instituirea unei blocade pentru navele care se deplasează către sau dinspre coasta Iranului.

Tot în aprilie, Washingtonul și Teheranul au ajuns la un acord preliminar de încetare a focului, însă confruntările au continuat. În ultimele zile, SUA au efectuat noi lovituri asupra Iranului, iar autoritățile iraniene au răspuns cu atacuri asupra Kuweitului, aliat al Washingtonului.

Înaintea votului din Camera Reprezentanților, Donald Trump a susținut că negocierile pentru încheierea conflictului „decurg foarte bine” și că un acord ar putea fi finalizat chiar în acest weekend.

„I-am lovit destul de puternic chiar și noaptea trecută”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă, referindu-se la atacurile asupra Iranului.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că majoritatea membrilor administrației sale își doresc încheierea rapidă a conflictului printr-un acord, „fără să fie nevoie să moară toată lumea”.

„În teorie, suntem foarte aproape de semnarea unui document. De fapt, am avut o relație destul de bună cu ei în această perioadă”, a afirmat Trump.

Editor : C.S.

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