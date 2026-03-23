O polițistă de la Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu. Imaginile s-au viralizat rapid în mediul online, iar conducerea instituției a început o anchetă internă.

Potrivit imaginilor surprinse de un trecător, polițista din cadrul IPJ Vâlcea a fost filmată în timp ce se apleca pe fereastră pentru a șterge geamurile.

În imagini se observă că aceasta nu purta echipament de protecție în momentul în care curăța geamurile.

Imaginile au intrat în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, care a dispus declanșarea unei anchete interne.

Polițista este cercetată disciplinar, fiind deschisă o anchetă internă. Potrivit conducerii IPJ Vâlcea, conform fișei postului, aceasta nu ar fi trebuit să efectueze astfel de activități și nici să se aplece în afara ferestrei.

Reprezentanții instituției precizează că polițista nu ar fi fost desemnată să facă această activitate. Astfel, este vizată de o cercetare disciplinară.

Editor : C.S.