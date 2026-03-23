Live TV

Video O polițistă din Vâlcea a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu. Conducerea IPJ a declanșat o anchetă internă

Data publicării:
politista care spala geamuri
Foto: Captură video Digi24

O polițistă de la Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu. Imaginile s-au viralizat rapid în mediul online, iar conducerea instituției a început o anchetă internă.

Potrivit imaginilor surprinse de un trecător, polițista din cadrul IPJ Vâlcea a fost filmată în timp ce se apleca pe fereastră pentru a șterge geamurile.

În imagini se observă că aceasta nu purta echipament de protecție în momentul în care curăța geamurile.

Imaginile au intrat în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, care a dispus declanșarea unei anchete interne.

Polițista este cercetată disciplinar, fiind deschisă o anchetă internă. Potrivit conducerii IPJ Vâlcea, conform fișei postului, aceasta nu ar fi trebuit să efectueze astfel de activități și nici să se aplece în afara ferestrei.

Reprezentanții instituției precizează că polițista nu ar fi fost desemnată să facă această activitate. Astfel, este vizată de o cercetare disciplinară.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri despre transferurile din vară de la FCSB: „Trei-patru jucători trebuie să vină. Pe...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Dezvăluiri-bombă din dosarul ”paralel” al lui Călin Georgescu. Cine e fostul senator PSD chemat să rezolve...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
Pro FM
Imagini virale cu Justin Timberlake în arest: „Mă tratați ca pe un criminal”. Artistul a făcut o serie de...
Film Now
Cine l-a salvat pe Chuck Norris când și-a pierdut „sufletul” la Hollywood: „A fost un exemplu de credință și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Filmul care înregistrează cel mai profitabil debut al anului la box office. Scor de 95% pe Rotten Tomates
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...