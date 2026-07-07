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O rețea a adus în Europa 200.000 de prezervative contrafăcute, declarate drept jucării. Unele dintre ele au ajuns și în România

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prezervative contrafacute olad
Foto: OLAF
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O reţea care a distribuit peste 200.000 de prezervative contrafăcute în Europa, punând în pericol sănătatea cumpărătorilor, a fost destructurată, a anunţat marţi Oficiul European de Luptă Antifraudă, precizând că produsele „confiscate în România, Serbia şi Spania” proveneau de la acelaşi furnizor din China.

„Aceste prezervative contrafăcute erau vândute în Europa sub numele şi sigla unei mărci cunoscute", a explicat agenţia europeană, care, cu ajutorul autorităţilor vamale naţionale, a reuşit să stabilească că produsele proveneau de la acelaşi furnizor din China, relatează AFP, citată de Agerpres.

În colaborare cu autorităţile chineze, OLAF a reuşit să urmărească transporturile până la exportator.

„Bunurile fuseseră declarate în mod fals drept jucării, aparent într-o încercare de a se sustrage controalelor efectuate de autorităţile naţionale", în condiţiile în care prezervativele, în calitate de dispozitive medicale, sunt supuse unor reguli şi standarde stricte în Europa, a spus agenţia.

„Prezervativele contrafăcute sunt periculoase. Pot duce la infecţii provocate de bolile cu transmitere sexuală", ca să nu mai vorbim de riscul sarcinilor nedorite sau al expunerii la substanţe toxice”, a declarat directorul general al OLAF, Petr Klement, într-un comunicat.

Editor : M.B.

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