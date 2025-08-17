Live TV

Oana Țoiu: România susține varianta negocierilor bazate pe încetarea focului în Ucraina

Oana Țoiu, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că este o mare diferenţă între negocieri care se poartă sub drone şi negocieri care se poartă cu încetarea focului, punctând că România susţine varianta negocierilor bazate pe încetarea focului şi pachetele de sancţiuni împotriva Rusiei, informează Agerpres.

„Noi, la nivelul Uniunii Europene, împreună cu preşedintele Volodimir Zelenski, nu am agreat încă această miză şi anume trecerea direct la acordul de pace fără a cere în continuare încetarea focului. Poziţia noastră, inclusiv pentru întâlnirea de luni, este de a-l susţine pe preşedintele Zelenski în această cerinţă necesară de încetare a focului pe durata negocierilor, pentru că este nevoie de acţiuni şi paşi concreţi care să genereze treptat această încredere necesară a unor negocieri de pace. (...) Există o disponibilitate, de altfel, menţionată şi în întâlniri şi spusă şi public de preşedintele Zelenski, de a înceta focul şi a începe discuţiile în acest moment de la linia frontului. Este o propunere rezonabilă în acest moment şi putem să înţelegem de ce este necesară încetarea focului, ca să poţi să avansezi pe fiecare dintre puncte”, a declarat ministrul, duminică, la TVR Info.

Şeful diplomaţiei române afirmă, însă, că este probabil şi predictibil să existe multe cerinţe din partea Rusiei în tot acest proces.

„Nu înseamnă că ele toate trebuie să primească un răspuns pozitiv, acest lucru va fi şi imposibil, la cum pare că arată unele dintre cerinţe, dar înseamnă şi că investiţia de timp necesară probabil nu va fi deloc una mică. Şi atunci este o mare diferenţă între negocieri care se poartă sub drone şi negocieri care se poartă cu încetarea focului. De aceea, noi susţinem varianta negocierilor bazate pe încetarea focului şi pachetele de sancţiuni care să păstreze presiunea care să ne aducă acolo”, a adăugat Oana Ţoiu.

Ea a subliniat necesitatea asigurării unor garanţii de securitate, salutând deschiderea SUA în această direcţie.

„Este foarte clar că trebuie să găsim o cale pentru a asigura împreună garanţiile de securitate. Din acest punct de vedere, este binevenită şi deschiderea Statelor Unite ale Americii în această direcţie. Este foarte important ca noi, în Uniunea Europeană, să rămânem uniţi în această direcţie. De altfel, participarea lui Mark Rutte este, de asemenea, un semnal pozitiv şi un semnal important, pentru că, mai ales pentru noi, ţările învecinate cu conflictul, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului, un semn de întrebare continuu, în ce formă va fi reluat dacă ajungem la pace, ci este foarte important să avem o pace sustenabilă care, practic, să redea încrederea, inclusiv investitorilor, pentru că o ţară vecină care are pace, o ţară vecină prosperă, o ţară vecină stabilă, înseamnă şi un efect pozitiv asupra securităţii şi economiei noastre”, a afirmat Oana Ţoiu.

Referindu-se la întâlnirea de luni din SUA, şefa diplomaţiei române a explicat că aceasta nu va fi una de decizie.

„Nici întâlnirea de luni nu va fi o întâlnire în care vom avea o decizie finală, ci este tot o întâlnire premergătoare a unui moment care poate fi doar şi cu Rusia şi cu Ucraina la masă, de fapt, pentru că nu poate să existe niciun acord de încetare a focului, de paşi de negocieri, niciun acord final al acestei negocieri fără aceste două ţări. Sigur că este foarte importantă implicarea Statele Unite la Americii şi implicarea noastră a tuturor în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că se ajunge la masa acestui dialog. (...) Este foarte important că suntem în acest moment în care lucrurile avansează. Şi de altfel Uniunea Europeană în bună parte a reuşit în aceste zile să activeze mecanisme rapide de consultare şi să fie practic aliniată. Inclusiv decizia privind prezenţa unor lideri în întâlnirea cu Donald Trump a fost o decizie care nu a generat o poziţie internă, nu a generat formate divergente pentru că atâta timp cât suntem în formatele comune de discuţii, este foarte important să ne aliniem cu echipele care sunt prezente acolo”, a mai afirmat ministrul.

Editor : M.L.

