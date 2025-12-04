Live TV

Data publicării:
fata cu un pix in mana pe banda scolii
Foto Getty Images

Olimpicii care au pus România pe podiumurile internaționale ale lumii se grăbesc să plece din țară, dezamăgiți încă de pe băncile școlii. Ei au fost premiați de Ministerul Educației pentru rezultatele deosebite, dar nu primesc burse pentru că bugetul nu o permite.

Rareș, Mihai, Mircea și Felix au reușit performanța de a fi lotul de aur al României la informatică.

„Mă gândesc să plec în străinătate, multe opțiuni în străinătate, una dintre ele fiind unde au aplicat și colegii mei: la Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde este și Felix, cel de-al patrulea din echipa de informații”, a spus unul dintre băieți. 

„Doresc să continui o carieră academică pivotând către biotehnologie și biologie computațională. Mă uit la un număr destul de restrâns de facultăți în afara țării”, a mai afirmat un alt băiat. 

„Tot la MIT vreau să ajung. O carieră, să zicem, în inteligență artificială”, a mai spus și cel de-al treilea băiat. 

Pentru ei și alți 154 de elevi care au obținut 206 medalii de aur, argint sau bronz, România nu are bani de burse, doar de premiile în valoare totală de 4 milioane de lei. Din acești bani sunt premiați și profesorii și școlile.

Întrebată cât de multă muncă a stat în spatele rezultatului obținut, o elevă a declarat: „Am luat aur cu punctaj maxim la Balcaniada de Matematica pentru Juniori. Am lucrat ani de zile, în fiecare zi”. 

„Multă muncă, multe sacrificii și pasiune. Multă pasiune pentru a înțelege”, a declarat Dan Dumitru, profesor de matematică. 

„Este enorm de multă muncă, în special pentru Olimpiada de Lingvistică, nefiind parte din programa școlară”, a afirmat și Vlad Neacșu, profesor de lingvistică. 

Daniel David, ministrul Educației, a declarat: „Suntem conștienți și de ce nu putem să dăm: bursele pe care le-ați pomenit. Avem discuții astfel încât de anul viitor să încercăm să corectăm această situație”.

Conform unui raport OCDE, România investește circa 6.000 dolari într-un copil, de la școala primară până la liceu, iar investiția țărilor OCDE variază de la 2.000 la 27.000 dolari.

Reporter: Ana Micu / Operator: Daniel David 

Editor : C.S.

