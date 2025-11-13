(P) Banca Transilvania si Mastercard investesc 1,5 milioane de euro într-un proiect al Organizației ”Salvați Copiii”

România continuă să ocupe primul loc în topul UE în ceea ce privește rata mortalității infantile, înregistrând în anul 2023 o rată de 5,6 decese la 1.000 de copii născuți vii, media UE fiind de 3,3 decese la 1.000 de nou-născuți vii. Rata mortalității infantile din România este chiar mai mare decât media Uniunii Europene de acum 20 de ani, lucru care evidențiază problemele persistente din sistemul de sănătate din România.

De peste 15 ani, ”Salvați Copiii” România s-a implicat activ în susținerea sistemului medical atât prin proiecte de prevenție, informare a mămicilor, cursuri de specialitate pentru cadre medicale cât și prin susținerea unităților medicale cu echipamente performante.

Companiile Mastercard și Banca Transilvania, în parteneriat cu ”Salvați Copiii” România, lansează programul ”Susținem cele mai grele începuturi”, care constă într-o investiție pe 3 ani de 1,5 milioane de euro pentru reducerea mortalității infantile în România.

Obiective în trei pași

Proiectul, care se va întinde pe un interval de 3 ani, cuprinde trei etape, iar obiectivul final al acestuia îl reprezintă scăderea ratei mortalității infantile din România, de la 5,6 decese la 1.000 de copii născuți vii, spre media UE, de 3,3.

Dotarea maternităților cu echipamente medicale performante

Secțiile de neonatologie și pediatrie vor fi dotate cu aparatură modernă, esențială pentru salvarea nou-născuților în stare critică.

Autorii proiectului își propun ca maternitățile vizate să devină centre de referință în materie, capabile să ofere îngrijire specializată pentru copiii născuți prematur, pentru nou-născuții cu malformații, cu complicații severe sau cu boli rare.

Formarea continuă a personalui medical

Programul cuprinde o serie de cursuri pentru personalul medical din secțiile de neonatologie.

Cursurile vor viza metode și practici de resuscitare neonatală, stabilizare în sala de nașteri și îngrijire intensivă, menite să consolideze competențele echipelor medicale și să reducă riscul de deces sau de complicații severe.

Monitorizarea post-natală a nou-născuților cu risc prin centre specializare și o aplicație digitală

În cadrul programului, vor fi dezvoltate centre de monitorizare post-natală în spitale.

Acestea vor permite evaluarea periodică a nou-născuților cu risc, în colaborare cu echipe multidisciplinare. De asemenea, o aplicație digitală inovatoare va facilita comunicarea între medici specialiști, medici de familie și părinți, asigurând o urmărire continuă a copilului după externare.

Prin echipamente și medici bine pregătiți, nou-născuții au toate șansele să supraviețuiască și să ajungă adulți. Organizația «Salvați Copiii» se implică în astfel de proiecte de peste 15 ani, iar Banca Transilvania împreună cu Mastercard – 2 companii puternice – s-au alăturat proiectului pentru a atrage și mai mult atenția asupra acestei nevoi stringente a societății și pentru a contribui efectiv la scăderea ratei mortalității infantile.

Nașterile premature – principala cauză a mortalității infantile

135 de unități – secțiile de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și obstetrică-ginecologie, din toate județele țării – au fost dotate cu peste 2.000 de echipamente medicale performante.

O parte dintre decesele micuților pot fi prevenite prin dotarea unităților medicale cu echipamente performante, precum și prin programe de prevenție și educare a gravidelor.

Statisticile ne arată că aproximativ 1.000 de copii sub un an pierd anual lupta pentru viață, iar numărul nașterilor premature este în continuă creștere. Aceste realități trag un semnal de alarmă privind starea sistemului medical neonatal din România și evidențiază nevoia urgentă de adaptare la noile norme și modernizare continuă.

Prematuritatea este principala cauză a mortalității infantile, reprezentând un factor de risc major care necesită: echipamente medicale performante, personal calificat, infrastructură adaptată, programe de monitorizare continuă a cazurilor dificile după externare și de pregătire continuă a cadrelor medicale.

De-a lungul timpului, Banca Transilvania s-a implicat activ în proiecte de CSR, iar cu Organizația ”Salvați Copiii” colaborarea durează de peste 5 ani pe diverse proiecte, în special proiecte din domeniul social și cel al educației.

Editor : A.D.V.