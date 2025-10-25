Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți

Ministrul Sănătății a anunțat că pacientul care a suferit arsuri în urma exploziei blocului din Rahova se va întoarce în România stabilizat și va rămâne internat într-o secție de chirurgie plastică din Capitală. De asemenea, și restul răniților au o evoluție a stării de sănătate favorabilă.

„Dacă este să vorbim despre cazul recent de la Rahova, pacientul se întoarce în România, stabilizat, va mai petrece o perioadă într-o secţie clasică, normală, de chirurgie plastică, nemaifiind nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi”, a declarat ministrul Sănătăţii la Insider Politic, potricit News.ro.

Restul pacienților care au fost internați în urma exploziei au o evoluție favorabilă, iar unul dintre aceștia chiar a fost externat.

„Cei trei pacienţi de la Floreasca sunt cu o evoluţie favorabilă, externaţi şi fără complicaţii ulterioare din acest punct de vedere. Pacientul de la Bagdasar, cu arsuri sub 15%, este cu o evoluţie favorabilă. Din cei doi copii, unul a fost externat imediat, a doua sau a treia zi, dacă nu greşesc, celălalt este sub monitorizare medico-chirurgicală, dar cu o evoluţie favorabilă”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că sistemul în cazul unor tragedii funcționează bine, iar Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență sunt anunțate în același timp despre evenimentul aflat în derulare.

„Sistemul integrat funcţionează bine. Eu am o relaţie atât personală, cât şi profesională foarte bună cu doctorul Raed Arafat, cu şeful DSU. Această colaborare instituţională, corectă, permanentă cu toate discuţiile pe masă de câte ori este nevoie, ne face viaţa mai uşoară amândurora, în sensul în care comunicăm foarte uşor. Practic în momentul în care se înregistrează la apelul 112 o astfel de situaţie, atât zona de DSU, cu mecanismele lui, SMURD, pompieri, descarcerare, jandarmerie, poliţie sunt anunţaţi în timp real, cât şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii. Ambele entităţi sunt anunţate în paralel şi evident pe lanţ ierarhic aflu în câteva minute de la incident”, a explicat ministrul la Insider Politic.

