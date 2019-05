Papa Francisc în România. Tot ce trebuie să ştie pelerinii care vor fi prezenţi la Blaj

Comitetul de organizare a vizitei Papei Francisc revine cu recomandări pentru pelerinii care vor fi prezenți duminică, 2 iunie 2019, la Blaj. De asemenea, persoanele care se vor afla duminică la Blaj sunt rugate să apeleze și la cei aproape 600 de voluntari prezenți.

Locuri de parcare și restricții rutiere

Începând de sâmbătă, 1 iunie 2019, ora 19.00 şi până în seara zilei de duminică, 2 iunie 2019, ora 18:00, vor exista restricţii de circulaţie în zona centrală a Blajului şi pe traseul vizitei Sanctităţii Sale. Blajul va putea fi tranzitat cu maşina dintr-o parte în cealaltă, pe traseele care vor fi clar stabilite de către Poliţia Română, care va asigura dirijarea şi fluidizarea circulaţiei.

La intrările în municipiul Blaj se vor amenaja parcări speciale pentru pelerinii care vor sosi la Blaj din toată ţara.

Obiecte permise a se afla în posesia pelerinilor

Pe Câmpia Libertății se va putea intra cu următoarele obiecte: apă în sticlă de plastic (pet), scaun pliabil, umbrelă, rucsac mic, sandwich. Pentru copiii sub 3 ani este permis accesul în cărucior.

Vestimentația pelerinilor

Accesul pe Câmpia Libertății va fi permis doar într-o ținută decentă, în conformitate cu solemnitatea evenimentului (de ex: purtarea unei vestimentații care să acopere umerii și genunchii).

Obiecte interzise

Potrivit Legii nr. 60/1991- privind organizarea si desfăşurarea adunărilor publice, este interzisă deținerea, la vedere sau ascunse, de arme de orice fel (inclusiv cuțite mici sau alte obiecte cu muchii ascuțite, etc.), materiale explozive sau incendiare (petarde, torțe, artificii, recipiente sub presiune), băuturi alcoolice, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant (spray-uri, fiole, etc.), ori alte obiecte (bâte, beţe, bastoane din lemn, metal sau alte materiale, recipiente de sticlă), precum și alte mijloace tehnice luminoase sau sonore ce pot fi folosite pentru a tulbura buna desfăşurare a activităților și siguranța publicului. În plus, se recomandă participarea la evenimente fără bagaje voluminoase și animale de companie.

Rolul voluntarilor aflați la Blaj special pentru vizita Papei

Aproximativ 600 de voluntari vor fi prezenți la Blaj în ziua de 2 iunie 2019. Rolul lor este acela de a contribui la buna desfășurare a vizitei Papei Francisc la Blaj.

Voluntarii vor avea tricouri personalizate și vor fi ușor de identificat de către toți pelerinii care vor avea nevoie de ajutorul lor. Pe Câmpia Libertății, voluntarii, care vor forma un cordon pentru delimitarea zonelor, îi vor îndruma pe pelerinii sosiți în sectoarele în care sunt repartizați conform invitațiilor primite. Aceștia vor fi prezenți și în alte zone ale orașului, precum puncte de informare, în parcări sau puncte de alimentație publică.

Asigurarea confortului pelerinilor

Pe Câmpia Libertății vor exista puncte de prim ajutor și toalete ecologice. Pentru ca fiecare pelerin să poată urmări în condiții foarte bune programul cultural-religios, organizat în intervalul orar 08.00-10.15, precum și Sfânta Liturghie de la ora 11.00, pe Câmpia Libertății vor fi montate opt ecrane de mari dimensiuni.

Cei care nu au invitații la acest eveniment, vor putea urmări toate aceste momente pe un ecran instalat în Piața 1848, la intersecția cu strada Astra.

Cei interesați de cărți, obiecte religioase, suveniruri, le vor putea achiziționa de la standul editurilor autorizate pentru acest eveniment, care vor amplasate în Piața 1848 și în zona punctelor de acces de pe Câmpia Libertății.

Pelerinii care vor sosi la Blaj vor avea la dispoziție o zonă de alimentație publică care va fi amenajată în Parcul Avram Iancu, standurile cu mâncare fiind amplasate pe aleile celui mai mare parc din municipiu, unde se vor comercializa doar produse alimentare, apă și băuturi răcoritoare.

În municipiul Blaj, în ziua de 2 iunie 2019, va fi interzis consumul băuturilor alcoolice, precum și comercializarea acestora, în zona centrală a municipiului Blaj şi în toate locaţiile vizate de vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc.

Sursa: papafrancisclablaj.ro