Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare, informează Digi24.

Perchezițiile au fost efectuate în două cauze și au vizat modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale, infracţiunile fiind de constituirea unui grup infracţional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, divulgarea de informaţii secrete de serviciu sau nepublice, şi acces ilegal la un sistem informatic, în diferite forma de participaţie.

Procurorii au descins la zeci de adrese, inclusiv la oficiul de stare civilă din Sectorul șase al Capitalei, într-un dosar de falsificare de acte românești pentru cetățeni străini.

Dosarul vizează și mai mulți avocați, dar și funcționari ai statului.

Printre clienții rețelei care falsificau actele de cetățenie s-ar număra și oligari ruși.

A fost o anchetă coordonată la nivelul Parchetului General, o anchetă în cadrul căreia procurorii și polițiștii au ridicat mai multe documente atât de la starea civilă a sectorului șase, cât și de la Autoritatea Națională de Cetățenie.

Documentele urmează să fie analizate în această investigație, în care probe sunt strânse de mai multe luni.

Este vorba despre o rețea care ar fi fost pusă pe picioare încă din 2022 de mai mulți cetățeni ucraineni. Aceștia ar fi falsificată pentru cetățeni ruși, în special documente în Republica Moldova, care atestau în mod fals că aveau o descendență românească și aveau dreptul de a redobândi cetățenia românească la București. Ulterior, pe baza documentelor falsificate peste Prut, depuneau la București, cu sprijinul unor avocați ori notari, arată informațiile din dosar, documente la Autoritatea de Cetățenie.

Ulterior, aceștia mergeau la oficiile de stare civilă și cereau acte de identitate românești, pașapoarte românești, care le asigurau drept de liberă circulație la nivelul Uniunii Europene. Inclusiv oligarh ruși, spun surse din anchetă, ar fi beneficiat de serviciile acestei rețele.

De menționat că la perchezițiile făcute în acest caz de dimineață, la una dintre adrese au fost găsite sute de certificate de naștere.

