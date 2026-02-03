Portavionul spațial al Chinei: superarmă sau propagandă?

China promovează portavionul spațial Luanniao, un proiect uriaș care ar putea lansa rachete hipersonice din spațiu, scrie Deutsche Welle. Experții îl văd însă mai degrabă ca o demonstrație politică și de propagandă decât ca o superarmă tehnic realizabilă în prezent.

Portavionul zburător este mai mare decât orice navă de război aflată în prezent în funcțiune și mai greu decât un supertanker: Luanniao este conceput pentru a modela viitorul războiului — din spațiu. Totuși, experții descriu superarma ca un spectacol high-tech cu mesaj politic.

China planifică un sistem integrat de apărare aeriană și spațială, cunoscut sub numele de Nantianmen („Poarta Cerească”). Piesa centrală este portavionul zburător Luanniao, cu o lungime de 242 de metri, anvergura aripilor de 684 de metri și o greutate la decolare raportată de până la 120.000 de tone — o masă impresionantă. De pe puntea sa, avioanele spațiale fără pilot, numite Xuannu, ar urma să lanseze rachete hipersonice și să lovească ținte în atmosferă și pe orbită.

„China a fost mult timp pe locul doi în spațiu — după Statele Unite, dar cu mult înaintea Europei”, a declarat expertul în securitate spațială Juliana Süß de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate (SWP), într-un interviu acordat DW.

Beijingul a investit „sume extrem de mari de bani”, a spus ea; spațiul joacă un rol clar de prestigiu pentru conducere și este „extrem de important pentru capabilitățile militare”.

Dimensiuni impresionante și provocări tehnice

Doar prin greutate, portavionul spațial planificat ar depăși cele mai mari portavioane existente cu aproximativ 20%. Deși ar fi mai scurt ca lungime, anvergura aripilor sale ar fi semnificativ mai largă decât cea a unui portavion maritim convențional. Cel mai mare portavion aflat în prezent în serviciu, USS Gerald R. Ford, are aproximativ 337 de metri lungime, 78 de metri lățime și cântărește în jur de 100.000 de tone, inclusiv combustibil, echipaj și echipamente.

Un scurt reportaj despre programul militar „Lijian” pe postul de stat CCTV prezintă portavionul anunțat ca un model 3D fotorealist plutind deasupra Pământului, lansând avioane spațiale și trăgând cu arme în spațiul cosmic. Secvențe din emisiune circulă online, inclusiv o înregistrare pe YouTube (cu subtitrări în engleză disponibile).

Din punct de vedere tehnic, planul depășește mult ceea ce ar putea trimite rachetele actuale pe orbită. Chiar dacă o asamblare modulară în spațiu ar fi teoretic posibilă, rămân multe probleme. Printre acestea se numără alimentarea cu energie, propulsia, răcirea, protecția împotriva resturilor spațiale — și mai presus de toate, costul uriaș. Un portavion de 120.000 de tone în spațiu ar fi complet dincolo de capacitatea realistă de lansare a sistemelor actuale, precum Starship de la SpaceX.

Diplomatul german și analistul spațial Heinrich Kreft a declarat că, din perspectiva actuală, proiectul este „complet nerealist” — însă îl vede totuși ca parte a unei traiectorii pe termen lung.

„Multe lucruri care erau science-fiction acum 20 sau 30 de ani sunt reale astăzi”, a spus Kreft pentru DW.

Modelul avionului spațial Baidi („Împăratul Alb”), un exponat de referință din universul SF chinez Nantianmen Project, a fost prezentat la China Science Fiction Convention 2025, în Beijing. Foto: Profimedia Images

Semnal strategic mai mult decât construirea reală

Acest proiect marchează implicarea Chinei într-o cursă alimentată de figuri precum Elon Musk sau Jeff Bezos, cu viziunile lor privind colonizarea Lunii și a planetei Marte.

Analizele din SUA interpretează Luanniao mai degrabă ca un semnal strategic decât ca un plan de construire. Revista National Interest a publicat un articol cu titlul: „Beijing vrea să te facă să crezi că va construi portavioane zburătoare”.

Viziunea, scrie autorul Brandon J. Weichert, face parte dintr-o „campanie mai amplă de propagandă” menită să îngrijoreze Occidentul și să-i facă să consume timp și resurse.

Pentru analistul spațial Kreft, anunțul seamănă cu un mesaj deliberat plasat în jocurile de putere cu Statele Unite — în contextul conflictului privind Taiwan.

„Mi se pare că China a lansat acest mesaj având foarte mult în vedere Taiwanul, pentru a lăsa un marcaj”, a spus el.

El se referă la o serie de anunțuri spectaculoase chinezești privind „superarme” — de la presupuse arme finale pentru vânătoarea de submarine până la sisteme spațiale — pe care experții occidentali le clasifică deseori ca „nerealiste”, dar care fac parte dintr-o narațiune menită să creeze un efect de descurajare.

Modele ale avioanelor de luptă din universul SF chinez Nantianmen Project au fost expuse la Shougang Park, China Science Fiction Convention 2025, Beijing. Foto: Profimedia Images

Contextul cursei spațiale cu SUA

Expertul SWP, Süß, plasează proiectul într-un context de politică de securitate. Ea vede astfel de inițiative „mai degrabă prin prisma descurajării” — scopul, spune ea, este „să demonstreze puterea și să proiecteze influență în mai multe domenii”.

În același timp, ea interpretează prezentarea ca răspunsul Chinei la planurile de apărare antirachetă ale SUA în spațiu. „Domul de aur”, propus de Trump, are rolul de a proteja SUA împotriva tuturor tipurilor de amenințări aeriene printr-o rețea stratificată de rachete interceptoare la sol și pe mare, sisteme radar și eventual interceptoare spațiale — un proiect considerat el însuși extrem de ambițios din punct de vedere tehnic și strategic.

Ceea ce este crucial pentru o descurajare de succes, a spus Süß, este mai presus de toate credibilitatea.

„Până la ce punct un proiect atât de ambițios și supradimensionat precum acest portavion spațial este cu adevărat credibil este o cu totul altă întrebare.”

Este tocmai în această zonă gri unde Luanniao își propune să lovească — o amenințare exagerată, care este politică utilă mult înainte ca orice piesă metalică să fie asamblată.

Kreft numește proiectul „prostie, război psihologic”, în timp ce lansează totodată un avertisment împotriva înșelării prin el.

China, spune el, lucrează „la toate proiectele și sistemele de arme viitoare conceputibile”, de exemplu în domeniul laserelor, unde Beijingul „pare să fie mai avansat decât oricine altcineva”.

