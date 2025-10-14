Live TV

Patriarhul Daniel: Sfânta Cuvioasă Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune

patriarhul daniel la o slujba
Patriarhul Daniel. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a afirmat marţi că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de a aduna popoarele ortodoxe în rugăciune şi comuniune.

„Indiferent de ce origine a fost ea, important este că Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune. Este cinstită cu evlavie multă în Biserica Ortodoxă Greacă, în Biserica Bulgară, în Biserica Sârbă, fiind o chemare permanentă la rugăciune”, a spus Patriarhul Daniel, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale, scrie Agerpres.

Potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, Preafericirea Sa a evidenţiat evlavia deosebită de care se bucură Sfânta Parascheva în ţara noastră, inclusiv în Capitală.

„Evlavia poporului român faţă de Sfânta Parascheva este foarte mare, încât există peste 500 de biserici în Patriarhia Română închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Numai în municipiul Bucureşti, capitala României, se află 25 de biserici care au unul dintre hramuri închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Un fapt nemaiîntâlnit în alte oraşe, ca 25 de biserici aibă hramul unui Sfânt”, a menţionat Patriarhul.

Preafericitul Părinte Patriarh a istorisit felul în care s-a manifestat evlavia bucureştenilor pentru Sfânta Parascheva, în 1944, atunci când sfintele sale moaşte au fost aduse în Capitală.

„În data de 27 octombrie, de ziua Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse de la Samurcăşeşti la Catedrala Patriarhală din Bucureşti şi puse spre închinare în pridvorul acestei catedrale istorice, socotindu-se că trei zile vor putea fi expuse la închinare. (...) Însă atât de mare a fost evlavia bucureştenilor în anul 1944, deci la sfârşitul războiului al doilea mondial, pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva, încât în loc de trei zile, au stat 17 zile! Şi anume din 27 octombrie până în 13 noiembrie 1944”, a explicat Patriarhul.

Totodată, Patriarhul BOR a subliniat că, alături de Sfânta Parascheva, în Bucureşti este foarte popular şi Sfântul Nicolae, ambii fiind iubiţi pentru darul milosteniei.

„Prezenţa mâinii Sfântului Nicolae la Bucureşti, timp de secole, a influenţat evlavia poporului, încât 40 de biserici din oraş au hramul Sfântul Nicolae, fie primul, al doilea sau al treilea. Deci doi Sfinţi populari, Sfântul Nicolae şi Sfânta Parascheva. Aici e foarte important să reţinem că ambii Sfinţi au avut marele dar al milosteniei, al dărniciei. Sfânta Parascheva are în toată Arhiepiscopia Bucureştilor un număr de 50 de biserici puse sub ocrotirea sa”, a mai adăugat Patriarhul Daniel.

Marţi, în cursul dimineţii, pe o scenă special amenajată pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Iaşi, un sobor de 27 de înalţi prelaţi condus de Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat Slujba Sfintei Liturghii.

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi este sărbătorită anual la 14 octombrie.

 

