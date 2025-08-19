Live TV

Pericol de inundații pe râuri din trei județe, până la miezul nopții. Risc ridicat pe Mureș

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis marți o atenționare Cod galben de viituri, valabilă până la miezul nopții pe râuri din Alba, Cluj și Sibiu. Cele mai mari probleme sunt așteptate pe afluenții Mureșului, unde există risc ridicat de depășire a cotelor de atenție.

Potrivit INHGA, sunt vizate râurile din bazinele hidrografice:

  • Arieș – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior,
  • Mureș – afluenții aferenți sectorului aval de la confluența cu râul Arieș și până la confluența cu râul Târnava (județele Alba și Cluj),
  • Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava – amonte S.H. Acmariu (județele Alba și Sibiu).

Fenomene similare se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul hidrografic al Mureșului, în special pe afluenții de dreapta din sectorul aval S.H. Ocna Mureș – amonte S.H. Alba Iulia.

Atenționarea hidrologică este valabilă până la miezul nopții și a fost transmisă către Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne, Hidroelectrica S.A., precum și către Administrația Bazinală de Apă Mureș și sistemele de gospodărire a apelor din Alba, Cluj și Sibiu.

