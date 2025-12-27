Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, din cauza unei defecţiuni

Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, sâmbătă seară, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea acestei utilităţi din cauza unei defecţiuni la instalaţia de utilizare ce alimentează blocul, informează Biroul de Presă al societăţii de gaze.

Distrigaz Sud Reţele precizează că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei comune de utilizare ce alimentează imobilul situat în strada Liviu Rebreanu nr.46-58, bl. E, sc. E şi sc. D, din Sectorul 3 Bucureşti, din cauza unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul.

Societatea arată că a fost nevoită să decidă întreruperea furnizării gazelor naturale pentru asigurarea condiţiilor de securitate, începând de sâmbătă, 27 decembriede la ora 17:30, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, măsura acestei întreruperi neprevăzute afectează 223 de clienţi casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare.

„Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare1, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, precizează sursa citată.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare şi transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, mai precizează compania.

Editor : M.B.