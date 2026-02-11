Robert Negoiță a mers din nou, miercuri dimineață, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Edilul suspendat al Sectorului 3 încă nu a plătit cauțiunea de 800.000 lei, pe care a contestat-o în instanță. Negoiță a declarat că este nevinovat și că le va spune și judecătorilor în instanță acest lucru.

Robert Negoiță a mers, miecuri dimineața, la Secția 13 de Poliție, unde a semnat pentru a doua oară controlul judiciar, o măsură impusă de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. El a spus că va contesta toate măsurile și că este nevinovat.

Întrebat care sunt argumentele pe care le va aduce în instanță, acesta a spus că „nu a greșit cu nimic”.

„Nu am greșit cu nimic. Chiar dacă nu sunt un om perfect, față de acuzațiile aduse, sunt nevinovat”, a declarat acesta.

De altfel, edilul suspendat nu are voie să iasă din țară fără acordul procurorilor și nici nu poate să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar.

Negoiță are și o cauțiune de plătit, în valoare de 800.000 lei, însă, pentru că el a contestat măsura preventivă, abia pe data de 17 februarie se va lua o decizie definitivă.

Robert Negoiță este vizat de DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său. În dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă.

