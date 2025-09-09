Plan Roşu de Intervenţie: un microbuz cu 10 oameni la bord s-a ciocnit cu un autoturism la ieșirea din Mangalia

Autorităţile din judeţul Constanţa au activat, marţi, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident în care sunt implicate un microbuz cu 10 persoane şi un autoturism.

ACTUALIZARE 08:20 ISU Constanța a precizat că în evenimentul rutier sunt implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz şi 1 din autoturism. Anterior fusese transmisă informația că în microbuz ar fi fost 15 persoane.

„Toate victimele sunt conştiente, în evaluare medicală la faţa locului”, a transmis ISU Constanţa, precizând că victima din autoturism nu este încarcerată cum s-a ştiut iniţial.

La faţa locului sunt 8 echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple şi 3 ambulanţe SAJ.

Trei persoane au fost preluate spre spital cu ambulanţele SAJ.

„La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse”, a transmis și IPJ Constanţa.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.



”Cercetarea la faţa locului este în desfăşurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat”, a mai transmis Poliția.

Știrea inițială. ISU Constanţa anunţă, marţi, că, la ora 07.20, a fost activat Planul Rosu de Intervenţie, după un accident rutier între un microbuz şi auturorism.

Evenimentul s-a produs la ieşire din Mangalia spre Albeşti.

„Posibil o persoană încarcerată, din autoturism”, anunţă ISU Constanţa.

Din primele informaţii, în microbuz ar fi 15 persoane.

