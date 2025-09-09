Live TV

Plan Roşu de Intervenţie: un microbuz cu 10 oameni la bord s-a ciocnit cu un autoturism la ieșirea din Mangalia

Data actualizării: Data publicării:
112 smurd inquam alexandru busca
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Autorităţile din judeţul Constanţa au activat, marţi, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident în care sunt implicate un microbuz cu 10 persoane şi un autoturism.

ACTUALIZARE 08:20 ISU Constanța a precizat că în evenimentul rutier sunt implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz şi 1 din autoturism. Anterior fusese transmisă informația că în microbuz ar fi fost 15 persoane.

„Toate victimele sunt conştiente, în evaluare medicală la faţa locului”, a transmis ISU Constanţa, precizând că victima din autoturism nu este încarcerată cum s-a ştiut iniţial.

La faţa locului sunt 8 echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple şi 3 ambulanţe SAJ.

Trei persoane au fost preluate spre spital cu ambulanţele SAJ.

„La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse”, a transmis și IPJ Constanţa.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

”Cercetarea la faţa locului este în desfăşurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat”, a mai transmis Poliția.

Știrea inițială. ISU Constanţa anunţă, marţi, că, la ora 07.20, a fost activat Planul Rosu de Intervenţie, după un accident rutier între un microbuz şi auturorism.

Evenimentul s-a produs la ieşire din Mangalia spre Albeşti.

„Posibil o persoană încarcerată, din autoturism”, anunţă ISU Constanţa.

Din primele informaţii, în microbuz ar fi 15 persoane.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
SUA opresc colaborarea cu țările europene pentru combaterea...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan: Incapacitatea de plată este exclusă. Premierul vorbește...
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
O presupusă felicitare adresată lui Jeffrey Epstein, semnată de...
MIG 29 Azerbaidjan
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne...
Ultimele știri
Scandalul deficitului. Boloș: L-am anunțat de 6 ori pe Ciolacu că deficitul se duce-n cap. Mi-a spus ca-l doare în organul genital
Bătălia pentru imperiul media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat. Membrii familiei magnatului au ajuns la un acord pentru succesiune
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
primar mangalia
Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost arestat preventiv. El este acuzat că ar fi luat mită peste 600.000 de euro
gefgvfgvf
Primarul din Mangalia, reținut pentru luare de mită de 645.000 de euro. DNA: Ca să ascundă banii, Radu Cristian a cumpărat un hotel
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Primarul Mangaliei, Cristian Radu, ar fi în centrul unui dosar DNA de luare de mită. Edilul a fost adus la audieri
Screenshot 2025-08-19 172042
Pasagerii unui tren Mangalia-Oradea au fost răniți de un geam spart în timpul călătoriei. CFR Călători face verificări
accident autostrada a1
Gest inconștient pe autostrada A1. Un șofer a tras brusc de volan pentru a întoarce și a lovit o altă mașină
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești...
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Elena Udrea și Ioan Varga au pornit ”războiul”: ””Nu a dat banii. A înșelat peste 200 de familii”
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Revolta pensionarilor care au trecut la pensie limită de vârstă. „Avem decizia, nu și banii”. De ce?
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea