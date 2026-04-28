Accident în Maramureș între o mașină și un microbuz. 13 persoane au fost implicate, din care 10 au ajuns la spital

Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Un accident rutier produs pe DJ 184, la ieșirea din localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, în care au fost implicate un autoturism și un microbuz, fiind implicate 13 persoane, dintre care 10 au fost transportate la spital. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat după câteva zeci de minute.

ACTUALIZARE 09.23 În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane.

Toți ocupanții au fost evaluați medical la fața locului de către echipajele specializate, iar 10 dintre aceștia, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital, pentru investigații suplimentare, spune ISU Maramureș.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Știrea inițială

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise o unitate de terapie intensivă mobilă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD, transmite ISU Maramureș.

În sprijin intervin și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Intervenția este în desfășurare.

