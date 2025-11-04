Live TV

Planurile anunțate de Moșteanu pentru baza de la Kogălniceanu: Este o bază românească. Va rivaliza ca dimensiune și dotări cu Ramstein

Data publicării:
Militari români şi un elicopter Black Hawk la un exerciţiu militar NATO la baza de la Mihail Kogălniceanu
Exerciţiu militar al NATO. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi24 despre baza aeriană Mihail Kogălniceanu, care va deveni printre cele mai mai din Europa, chiar dacă acum câteva sute de militari americani vor fi retrași de acolo. El a spus că există un plan de investiții agreat cu aliații din NATO, iar această bază va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania. Potrivit informațiilor Digi24, acolo vor fi găzduiți 20.000 de militari.


„Prezența militară a Statelor Unite România rămâne un pic peste nivelul la care era înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Atunci Statele Unite au mai au trimis mai multe trupe în Europa. Acum, la 3,5 ani, Statele Unite au decis, văzând că Europa și-a crescut eforturile de înzestrare și înarmare, de pregătire a armatei și de pregătire la reacții în comun, să reducă din aceste trupe. Rămân pe teritoriul României aproximativ 900-1000 de soldați americani, la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina, în toate punctele esențiale pentru operarea capabilităților esențiale pe care le avem împreună ca aliați. Și vorbesc și de Kogălniceanu, și de Deveselu, și de Câmpia Turzii”, a spus ministrul.

„Baza de la Kogălniceanu se va dezvolta în continuare, pentru că este o bază românească. Acolo este investiția noastră în principal și baza asta va fi o bază care va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu Ramstein (baza militară din Germania, n.r.), în 2040. Avem un plan de investiții agreat cu aliații noștri, pentru că aliații noștri din NATO au înțeles și înțeleg cât de importantă este Marea Neagră și rolul nostru strategic și acolo vom face o bază în continuare, vom construi în continuare lucrurile, lucrările merg înainte, merg foarte bine. Investim în acea bază care va fi baza României, pe care o vom opera împreună cu aliații, în funcție de realitățile și de provocările din anumite momente”, a explicat Moșteanu.

El a subliniat că vom avea în continuare prezență americană în România.

„Statele Unite sunt principalul partener al României și în apărare, și în înzestrare. Avem multe contracte la Guvern în derulare, avem echipamente care au intrat în inventarul Armatei Române și foarte multe care urmează să vină anii următori. Avem contracte semnate, negociate și semnate la Guvern, sunt de departe pe primul loc, și relația este una bună. Au urmărit, am crescut împreună, ne-au ajutat să ne ne îmbunătățim modul de a anticipa și a descuraja eventuale atacuri. Lucrăm împreună, am primit chiar de la dânșii nou echipament pe de apărare antiaeriană, care urmează să intre în planurile noastre operaționale și ăsta e din nou, arată că lucrăm bine, suntem aproape”, a spus el.

Moșteanu a amintit că în România vor rămâne circa 3.500 de de soldați din statele NATO.

Potrivit informațiilor Digi24, Baza Mihail Kogălniceanu de la Constanța ar urma să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Acolo ar urma să fie depozitate ajutoarele militare NATO.

Modernizarea bazei va costa 2,5 miliarde de euro. România vrea însă să obțină 400 de milioane de euro din fondurile Comisiei Europene.

BBC scria anul trecut că baza Kogălniceanu va deveni cea mai mare bază aeriană NATO din Europa, mai mare chiar decât baza Ramstein din Germania.

