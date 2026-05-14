Live TV

Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce echipamente auto trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița

Data publicării:
Vinieta pentru Bulgaria în 2026. Foto Getty Images
Vinieta pentru Bulgaria în 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce documente sunt necesare pentru intrarea în Bulgaria Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026 De unde se cumpără vinieta electronică Amenzi și taxe compensatorii pentru lipsa vinietei

Românii care aleg să călătorească în 2026 în Bulgaria, fie pentru vacanțele de pe litoralul bulgăresc, fie în tranzit spre Grecia sau Turcia, trebuie să țină cont de regulile privind taxa de drum. Vinieta electronică rămâne obligatorie pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, iar autoritățile bulgare au actualizat, la începutul anului, noile tarife, afișate atât în leva, cât și în euro.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atrage atenția că șoferii care circulă pe drumurile taxate fără vinietă riscă sancțiuni imediate, chiar dacă achiziționează ulterior taxa de drum.

Ce documente sunt necesare pentru intrarea în Bulgaria

Cetățenii români pot intra în Bulgaria cu pașaport simplu, pașaport electronic, pașaport temporar sau carte de identitate, toate aflate în termen de valabilitate. Minorii nu pot călători doar în baza certificatului de naștere.

Pentru persoanele care călătoresc cu mașina personală, autoritățile recomandă verificarea tuturor documentelor înainte de plecare. Șoferii trebuie să aibă asupra lor:

  • actul de identitate;
  • permisul de conducere valabil;
  • certificatul de înmatriculare;
  • asigurarea internațională tip Carte Verde;
  • vinieta electronică.

În plus, autoturismul trebuie să fie echipat obligatoriu cu triunghi reflectorizant, extinctor, trusă medicală și vestă reflectorizantă. De asemenea, este obligatorie folosirea fazei scurte pe drumurile publice pe întreaga perioadă a deplasării.

MAE recomandă conducătorilor auto să dețină permisul românesc în original și în termen de valabilitate pe întreaga perioadă a călătoriei. Autoritățile bulgare nu recomandă circulația în baza unei dovezi înlocuitoare a permisului, deoarece, în astfel de situații, mașina și plăcuțele de înmatriculare pot fi reținute până la finalizarea verificărilor, procedură care poate dura chiar și 72 de ore.

Citește și: Taxa de pod Giurgiu - Ruse se schimbă din iunie 2026

Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria afișează tarifele vinietelor atât în leva, cât și în euro. Conversia se realizează automat la cursul oficial. Pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, tarifele sunt următoarele:

  • vinieta de o zi - 4,09 euro / 8 leva (valabilă 24 de ore de la activare, disponibilă din 3 februarie 2026);
  • vinieta de weekend - 5,11 euro / 10 leva (de vineri, ora 12:00, până duminică, ora 23:59);
  • vinieta de o săptămână - 7,67 euro / 15 leva;
  • vinieta de o lună - 15,34 euro / 30 leva;
  • vinieta de trei luni - 27,61 euro / 54 leva;
  • vinieta anuală - 49,60 euro / 97 leva.

Pentru vehiculele mai mari de 3,5 tone, precum autocarele, microbuzele sau camioanele, se aplică sistemul electronic de taxare în funcție de distanța parcursă, de tip e-Toll.

Cuantumul taxelor de drum tip TOLL pentru autovehiculele de transport marfă și pasageri pentru autostrăzi şi drumurile republicane de categoria I și a II-a din Republica Bulgaria:

Taxa de drum. Sursa foto - MAE
Taxa de drum. Sursa foto - MAE
  • În Bulgaria funcționează sistemul de emitere a vinietelor electronice pentru folosirea contra cost a infrastructurii publice rutiere de către categoriile de autovehicule cu masa totală admisibilă mai mică sau egală de 3,5 tone, iar pentru celelalte categorii (microbuze peste 3,5t, automarfare, autocare) funcționează sistemul electronic de taxare rutieră bazată pe distanța parcursă (tip e-Toll)

De la 1 ianuarie 2026, moneda oficială a Bulgariei este euro (EUR). Plățile cu cardul sunt acceptate pe scară largă, iar transferurile bancare se efectuează în euro, în conformitate cu standardele europene de plată. Afișarea duală a prețurilor, în leva și euro, va continua până la 8 august 2026, pentru a facilita tranziția la moneda unică.

De unde se cumpără vinieta electronică

Vinieta pentru Bulgaria poate fi achiziționată online, de la terminalele electronice BGTOLL sau prin transfer bancar. Autoritățile bulgare avertizează că taxa trebuie cumpărată înainte de intrarea pe drumurile naționale taxate, cel târziu la intrarea pe teritoriul Bulgariei. În caz contrar, subzistă riscul de a fi sancționat prin aplicarea unei taxe compensatorii pentru parcurgerea fără vinietă a unui segment de drum național supus taxării.

Sistemul automat de supraveghere identifică imediat numărul de înmatriculare al vehiculului, iar achiziția ulterioară a vinietei nu anulează sancțiunea.

  • Taxa compensatorie se aplică pentru fiecare zi în care se parcurge, fără achiziționarea vinietei electronice, un segment de drum public supus taxelor de drum. 

În cazul plății prin transfer bancar, activarea vinietei poate dura aproximativ trei zile lucrătoare, din cauza procesării bancare. În schimb, plata online cu cardul sau la terminalele de tip self-service activează, de regulă, vinieta în câteva minute. Șoferii primesc și o confirmare electronică ce include datele vehiculului, perioada de valabilitate și numărul de înmatriculare.

Amenzi și taxe compensatorii pentru lipsa vinietei

Autoritățile bulgare efectuează controale automate și verificări în trafic prin sistemul BGTOLL. Dacă un autoturism circulă pe un drum taxat fără vinietă valabilă, șoferul poate fi obligat să achite o taxă compensatorie de 70 de leva, echivalentul a aproximativ 36 de euro. De asemenea, achiziționarea vinietei electronice corespondente, după intrarea pe segmentul de drum public supus taxării și, respectiv, înregistrării numărului de înmatriculare al autovehiculului de camerele de supraveghere și control ale sistemului BGTOLL, nu va putea înlătura sancționarea șoferului prin aplicarea unei taxe compensatorii în valoare de 35,79 euro / 70 leva).

Sancțiunea se aplică pentru fiecare zi în care vehiculul a circulat fără taxa de drum achitată. În plus, mașina poate fi oprită din circulație până la plata taxei, care se achită direct la control, exclusiv cu card bancar.

Citește și: Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
muzica zgomot amenzi perturbare liniste
Amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe. Camera Deputaților a votat sancțiuni de până la 6.000 de lei
Parcare ilegală în 2026. Foto Getty Images
Parcarea ilegală îi poate costa scump pe români în 2026. Ce sancțiuni riscă șoferii care își lasă mașina în locuri interzise
Orele de liniște 2026. Foto Getty Images
Orele de liniște în 2026. Ce amenzi riscă românii care dau muzica prea tare, indiferent dacă stau la bloc sau la curte
Ce trotinete electrice trebuie să aibă RCA în 2026. Foto Getty Images
Ce trotinete electrice trebuie să aibă asigurare în 2026. Unde se încheie polița și ce sancțiuni riscă utilizatorii fără RCA
fumat interior
Amenzi de 60.000 de lei pentru fumat în spații închise, după un control al Poliției Locale pe Bulevardul Decebal din Capitală
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-13 230514
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Xi Jinping îl avertizează direct pe Trump că problema Taiwanului...
meteo vreme schimbatoare poaie soare shutterstock_64188502
Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex...
Ultimele știri
Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor
Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”
Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care pot da lovitura în carieră în luna mai. Apar discuții decisive și oportunități surprinzătoare
Cancan
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Fanatik.ro
Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă...
Adevărul
Se împarte lumea la Beijing? Negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reguli dure pe plajele preferate de români. Greșeala banală care poate aduce amenzi de până la 60.000 de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emil Boc a vrut să transmită un mesaj, dar a făcut o gafă uriașă, după finala Cupei României
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Michelle Rodriguez, apariție spectaculoasă în Antibes. „Letty” din „Fast and Furious”, în costum de baie la...
Adevarul
600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Urs surprins în curtea Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”. A fost capturat într-o cuşcă specială și...
Film Now
Adorată la Cannes. La 92 de ani, Joan Collins a strălucit pe covorul roșu la fel de puternic ca diamantele pe...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...