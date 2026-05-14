Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce echipamente auto trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița

Românii care aleg să călătorească în 2026 în Bulgaria, fie pentru vacanțele de pe litoralul bulgăresc, fie în tranzit spre Grecia sau Turcia, trebuie să țină cont de regulile privind taxa de drum. Vinieta electronică rămâne obligatorie pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, iar autoritățile bulgare au actualizat, la începutul anului, noile tarife, afișate atât în leva, cât și în euro.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atrage atenția că șoferii care circulă pe drumurile taxate fără vinietă riscă sancțiuni imediate, chiar dacă achiziționează ulterior taxa de drum.

Ce documente sunt necesare pentru intrarea în Bulgaria

Cetățenii români pot intra în Bulgaria cu pașaport simplu, pașaport electronic, pașaport temporar sau carte de identitate, toate aflate în termen de valabilitate. Minorii nu pot călători doar în baza certificatului de naștere.

Pentru persoanele care călătoresc cu mașina personală, autoritățile recomandă verificarea tuturor documentelor înainte de plecare. Șoferii trebuie să aibă asupra lor:

actul de identitate;

permisul de conducere valabil;

certificatul de înmatriculare;

asigurarea internațională tip Carte Verde;

vinieta electronică.

În plus, autoturismul trebuie să fie echipat obligatoriu cu triunghi reflectorizant, extinctor, trusă medicală și vestă reflectorizantă. De asemenea, este obligatorie folosirea fazei scurte pe drumurile publice pe întreaga perioadă a deplasării.

MAE recomandă conducătorilor auto să dețină permisul românesc în original și în termen de valabilitate pe întreaga perioadă a călătoriei. Autoritățile bulgare nu recomandă circulația în baza unei dovezi înlocuitoare a permisului, deoarece, în astfel de situații, mașina și plăcuțele de înmatriculare pot fi reținute până la finalizarea verificărilor, procedură care poate dura chiar și 72 de ore.

Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria afișează tarifele vinietelor atât în leva, cât și în euro. Conversia se realizează automat la cursul oficial. Pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, tarifele sunt următoarele:

vinieta de o zi - 4,09 euro / 8 leva (valabilă 24 de ore de la activare, disponibilă din 3 februarie 2026);

vinieta de weekend - 5,11 euro / 10 leva (de vineri, ora 12:00, până duminică, ora 23:59);

vinieta de o săptămână - 7,67 euro / 15 leva;

vinieta de o lună - 15,34 euro / 30 leva;

vinieta de trei luni - 27,61 euro / 54 leva;

vinieta anuală - 49,60 euro / 97 leva.

Pentru vehiculele mai mari de 3,5 tone, precum autocarele, microbuzele sau camioanele, se aplică sistemul electronic de taxare în funcție de distanța parcursă, de tip e-Toll.

Cuantumul taxelor de drum tip TOLL pentru autovehiculele de transport marfă și pasageri pentru autostrăzi şi drumurile republicane de categoria I și a II-a din Republica Bulgaria:

Taxa de drum. Sursa foto - MAE

În Bulgaria funcționează sistemul de emitere a vinietelor electronice pentru folosirea contra cost a infrastructurii publice rutiere de către categoriile de autovehicule cu masa totală admisibilă mai mică sau egală de 3,5 tone, iar pentru celelalte categorii (microbuze peste 3,5t, automarfare, autocare) funcționează sistemul electronic de taxare rutieră bazată pe distanța parcursă (tip e-Toll)

De la 1 ianuarie 2026, moneda oficială a Bulgariei este euro (EUR). Plățile cu cardul sunt acceptate pe scară largă, iar transferurile bancare se efectuează în euro, în conformitate cu standardele europene de plată. Afișarea duală a prețurilor, în leva și euro, va continua până la 8 august 2026, pentru a facilita tranziția la moneda unică.

De unde se cumpără vinieta electronică

Vinieta pentru Bulgaria poate fi achiziționată online, de la terminalele electronice BGTOLL sau prin transfer bancar. Autoritățile bulgare avertizează că taxa trebuie cumpărată înainte de intrarea pe drumurile naționale taxate, cel târziu la intrarea pe teritoriul Bulgariei. În caz contrar, subzistă riscul de a fi sancționat prin aplicarea unei taxe compensatorii pentru parcurgerea fără vinietă a unui segment de drum național supus taxării.

Sistemul automat de supraveghere identifică imediat numărul de înmatriculare al vehiculului, iar achiziția ulterioară a vinietei nu anulează sancțiunea.

Taxa compensatorie se aplică pentru fiecare zi în care se parcurge, fără achiziționarea vinietei electronice, un segment de drum public supus taxelor de drum.

În cazul plății prin transfer bancar, activarea vinietei poate dura aproximativ trei zile lucrătoare, din cauza procesării bancare. În schimb, plata online cu cardul sau la terminalele de tip self-service activează, de regulă, vinieta în câteva minute. Șoferii primesc și o confirmare electronică ce include datele vehiculului, perioada de valabilitate și numărul de înmatriculare.

Amenzi și taxe compensatorii pentru lipsa vinietei

Autoritățile bulgare efectuează controale automate și verificări în trafic prin sistemul BGTOLL. Dacă un autoturism circulă pe un drum taxat fără vinietă valabilă, șoferul poate fi obligat să achite o taxă compensatorie de 70 de leva, echivalentul a aproximativ 36 de euro. De asemenea, achiziționarea vinietei electronice corespondente, după intrarea pe segmentul de drum public supus taxării și, respectiv, înregistrării numărului de înmatriculare al autovehiculului de camerele de supraveghere și control ale sistemului BGTOLL, nu va putea înlătura sancționarea șoferului prin aplicarea unei taxe compensatorii în valoare de 35,79 euro / 70 leva).

Sancțiunea se aplică pentru fiecare zi în care vehiculul a circulat fără taxa de drum achitată. În plus, mașina poate fi oprită din circulație până la plata taxei, care se achită direct la control, exclusiv cu card bancar.

