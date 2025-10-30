Live TV

10 ani de la Colectiv. Bolojan: Soluția nu e să stai pe margine și să arunci cu pietre, ci să îți asumi abordări corecte la probleme

ilie bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, cu ocazia a comemorării a 10 ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, că modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiu, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente. „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave”, mai arată mesajul premierului. 

„Sunt zece ani astăzi de la tragedia din Clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieți și schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care și-au pierdut viața, către supraviețuitorii care au trecut prin momente de cumpănă și către toți cei care au pierdut pe cineva drag în acea noapte. 

«Colectiv» nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci și un simbol al nevoii de a crește nivelul de responsabilitate, empatie și solidaritate din întreaga societate. 

Este o lecție despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor. Este o dovadă că fiecare instituție trebuie să fie pregătită să intervină eficient în situații de urgență. Capacitatea de reacție a instituțiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ține direct de protejarea vieții și siguranței cetățenilor. Din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri. 

Modificările legislative privind siguranța la incendii și acțiunile de intervenție făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente.  

Sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetățean și la societate. 

Este vital ca acest drum să înceapă cu recâștigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat și societate. Implicarea societății civile și a oamenilor cu expertiză și credibilitate în acest proces este foarte importantă. Atitudinea politică responsabilă, de asemenea. 

Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îți asumi abordări și răspunsuri corecte la problemele reale și grave. 

Responsabilizarea clasei politice și a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile din trecut și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi”, arată mesajul premierului Ilie Bolojan.

Citește și: Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Oamenii cer dreptate și reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedie 

