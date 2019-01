Adrian Țuțuianu își pregătește revenirea. Sugerează că i-au făcut oferte ALDE și PNL

Senatorul Adrian Țuțuianu, fost ministru al Apărării și vicepreședinte al PSD, exclus din PSD ca urmare a semnării scrisorii prin care s-a cerut demisia „imediată” a lui Liviu Dragnea, spune că va decide, în două-trei săptămâni, în ce partid se va înscrie și că are oferte de la trei formațiuni importante, de la guvernare și din opoziție. Dacă în privința opoziției, Țuțuianu susține că a purtat discuții cu PNL, în privința puterii, fostul vicepreședinte PSD nu a oferit detalii, dar nu poate fi vorba decât de partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu.

Fostul ministru a declarat, într-un interviu acordat Columna Tv, că este decis să-și continue activitatea politică și administrativă. „Cred că mai am nevoie de puțin timp pentru a medita asupra a ceea ce am de făcut în politică (...) Cred că trebuie să continuu pentru că mai am ceva de spus în politica dâmbovițeană, cred că am făcut lucruri bune pentru acest județ (...), cred că am și idei pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea economică și socială a țării și a județului Dâmbovița”, a spus Țuțuianu, precizând că a fost înlăturat din PSD doar „în urma voinței, dorinței lui Liviu Dragnea”.

Fostul vicepreședinte al PSD spune că a primit „oferte foarte tentante” de la trei formațiuni importante. „Am discutat cu mai multe partide politice (...). Am discutat cu partidele politice importante, serioase, către care aș putea să merg ținând cont de profilul meu personal, dar și de profilul ideologic. Am oferte foarte tentante de la trei partide politice mari, rămâne să văd dacă voi merge în această direcție sau dacă voi continua demersurile juridice de reîntoarcere în PSD”, a spus Țuțuianu.

Întrebat care sunt partidele mari, senatorul a oferit detalii: „Partide importante, să spunem, nu neapărat mari. Sunt partide importante aflate și la guvernare, dar și în opoziție”.

Ulterior, Țuțuianu a mai oferit câteva detalii: „Vă pot spune că am ofertă și de la PNL, dar n-aș vrea să dezvălui conținutul acestor discuții pentru că au fost discuții purtate într-un cadru restrâns”. În același timp, când moderatorul a enunțat ipoteza că ar fi primit ofertă și de la ALDE, Țuțuianu nu a negat.

El a mai arătat că va lua o decizie în două-trei săptămâni, „nu pentru că mă grăbește cineva, ci pentru că intrăm într-o logică electorală”.

Fostul vicepreședinte al PSD a mai admis că s-a întâlnit în ultimul timp cu primarii PSD din Dâmbovița, dar a precizat că nu este vorba de racolări, mai ales că legea prevede ca un primar să-și piardă mandatul în cazul în care pleacă din formațiunea pe lista căreia a fost ales.

