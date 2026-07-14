Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, într-o conferință de presă la Paris, că în discuțiile despre formarea unui nou guvern, pe care le-a avut cu liderii partidelor parlamentare, „s-a vorbit foarte puțin despre alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou”.

„S-a vorbit foarte puțin în discuțiile de ieri și în cele informale pe care le-am avut despre alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că am fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, cu exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate”, a precizat Nicușor Dan.

Despre reacția partenerilor europeni ai României la criza politică, președintele spune că „nu e o criză singulară în Europa”. „În ultimele 2-3 luni am avut schimbări de guvern în statele Baltice, însă e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o. În discuțiile pe care le am cu ei, este subînțeleasă această linie roșie, că păstrăm direcția pro-occidentală și că oamenii din Guvern vor fi oamenii în care poți să ai încredere că nu se vor opune politicilor pe care România le are de ani de zile în interiorul UE și a NATO”, a mai afirmat Dan.

Citește și UDMR nu e de acord cu alegerile anticipate. Lorand Turos: „Ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă”

Editor : Alexandru Costea