Video AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele

Data publicării:
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis că nu îi va rambursa președintelui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei din campania electorală, desfășurată în această primăvară, motivând că ar fi existat mai multe donații neconforme. Președintele vrea să conteste decizia în instanță, conform unor surse din Administrația Prezidențială.

 

Nicușor Dan va primi aproximativ 50 de milioane de lei din totalul de 228 de milioane de lei, ceruți de toți candidații la alegerile prezidențiale de anul acesta, ceea ce înseamnă că aproape 1 milion de lei din suma solicitată îi va fi refuzată, potrivit HotNews.

AEP a invocat donații și materiale de propagandă neconforme. Este vorba despre contribuții ale căror autori nu pot fi identificați, astfel că nu se poate stabili cine le-a făcut.

Împrumuturile vor fi returnate către cei care le-au făcut, în timp ce donațiile primite de Nicușor Dan rămân la acesta, urmând ca președintele să decidă modul în care le va folosi.

Președintele vrea să conteste decizia AEP în instanță, conform unor surse din Administrația Prezidențială. Această măsură se referă doar la banii primiți în perioada campaniei; sumele din perioada precampaniei nu pot fi restituite.

De asemenea, săptămâna aceasta AEP a efectuat plățile către toți candidații la prezidențiale. Liderul AUR, George Simion, a declarat că a primit doar 3,5 milioane de euro din suma solicitată și intenționează, de asemenea, să conteste decizia în instanță, afirmând că motivele invocate pentru neplata integrală a sumelor ar fi inventate.

