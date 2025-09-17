SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de prefect de la PSD și PNL. Ce alte funcții sunt puse la bătaie

Liderii Coaliției de guvernare au stabilit, după mai multe săptămâni de amânare, cum își vor împărți posturile de prefect, subprefect și șefii unor mari agenții de stat. Surse politice au explicat pentru Digi24.ro că USR va avea 4 prefecți, în loc de 9 cât ceruseră liderii formațiunii inițial, PSD urmând să cedeze trei posturi, iar PNL unul singur.

Subiectul împărțirii mai multor funcții politice a fost tranșat în ședința de miercuri a Coaliției de guvernare, după numeroase amânări și tensiuni între USR, PSD și PNL.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că USR va avea patru posturi de prefecți, în loc de nouă cât ceruse formațiunea. În varianta inițială, ar fi însemnat să preia șapte posturi de la PSD și două de la PNL, lucru care i-a nemulțumit pe social-democrați, care de altfel au amânat negocierile.

Prefecți USR în filialele lui Fritz și Viziteu

Acum, USR va prelua doar trei posturi de prefect de la PSD și unul de la PNL, iar județele în care formațiunea lui Dominic Fritz va numi prefecții sunt Bacău, Botoșani, Timiș, dar și București.

De altfel, Bacău și Timiș sunt două dintre filialele puternice ale USR, avându-i ca vectori de imagine pe Lucian Viziteu și Dominic Fritz.

Deși au mai puțin de jumătate din numărul prefecților pe care îi ceruseră inițial, liderii USR ar fi agreat să primească la schimb mai multe posturi de secretar de stat.

În privința subprefecților, împărțirea este următoarea:

PSD - 27

PNL - 15

USR - 13

UDMR - 7

Pe masa negocierilor au fost puse și șefiile mai multor agenții unde numirile se fac exclusiv pe filieră politică, astfel încât USR va conduce 11 dintre acestea. Lista finală a companiilor urmează să fie decisă într-o ședință ulterioară a Coaliției de guvernare.

Plafonarea prețurilor și tăierile din administrație, subiecte tensionate

Tot în ședința de miercuri, Coaliția de guvernare a decis să amâne cu o săptămână decizia în privința plafonării prețurilor pentru alimentele de bază. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că premierul Ilie Bolojan ar fi cerut timp să analizeze dacă măsura poate fi prelungită.

În privința tăierilor din administrația publică locală, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire cu primarii și șefii Consiliilor Județene, de la ora 16:00, urmând ca decizia finală să fie luată săptămâna viitoare.

