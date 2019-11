După ce i-a invitat pe ziariști să-i vadă celebra casă, Viorica Dăncilă s-a răzgândit

Viorica Dăncilă i-a invitat, joi, pe ziariști să vină să-i vadă vila de la Predeal, motivând că dorește să „elimine orice suspiciune”, în condițiile în care s-a discutat intens în mediul online mai ales în legătură cu mărimea acestei case, după apariția unei filmări cu pretinsul imobil al fostului premier. Numai că, la câteva ore, staff-ul de campanie al Vioricăi Dăncilă a revenit asupra invitației și a precizat că ziariștii vor primi în zilele următoare doar niște fotografii care să arate că imobilul este nefinalizat.

Viorica Dăncilă a declarat joi că această vilă de la Predeal „nu este terminată”, este încă în construcție. „Pentru bună-credință, mâine mergeți cu o mașină cu fiul meu și vedeți că nu e terminată”, a spus Viorica Dăncilă în conferința de presă pe care a susținut-o.

Într-un comunicat ulterior, PSD susține că în conferința de presă Viorica Dăncilă îl invitase, de fapt, doar pe ziaristul care îi pusese întrebarea legată de casă, dar ulterior „numeroși jurnaliști și-au exprimat dorința de a merge la adresa respectivă pentru a realiza reportaje din interiorul locuinței”. Pentru că asta ar crea „inconveniente de securitate pe viitor” și „disconfort familiei”, dar și pentru că Viorica Dăncilă nu vrea să-i discrimineze pe jurnaliști, PSD cere presei să dea dovadă de înțelegere și să-i respecte dreptul la intimitate. Promite, în schimb, că va da publicității în zilele următoare fotografii cu imobilul care să arate că acesta nu este finalizat.

Comunicatul PSD:

„Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a făcut o invitație nominală la imobilul neterminat de la Predeal către un reprezentant mass-media care a ridicat semne de îndoială cu privire la faptul că locuința domniei sale nu este finalizată în interior. În urma acestei invitații, numeroși jurnaliști și-au exprimat dorința de a merge la adresa respectivă pentru a realiza reportaje din interiorul locuinței.

O astfel de acțiune generală ar crea inconveniente de securitate pe viitor prin expunerea casei și a interiorului său, dar și disconfort familiei.

Vă rugăm să înțelegeți și să respectați acest drept la intimitate, pe care trebuie să-l aibă orice familie, chiar și cea a oamenilor politici.

De asemenea, dna Viorica Dăncilă nu dorește să facă nicio discriminare față de ceilalți jurnaliști, iar invitarea unei singure persoane nu ar fi în acord cu acest principiu.

În aceste condiții, vom pune la dispoziția tuturor reprezentanților mass-media, în zilele următoare, fotografii realizate la fața locului care vor demonta informațiile conform cărora casa este finalizată”.

Casele Vioricăi Dăncilă

Săptămâna trecută, preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că are patru case, două fiind moştenire de la părinţi şi socri.



„Totul se poate justifica şi în declaraţia de avere se poate vedea acest lucru. Am fost 9 ani europarlamentar. Casa de la Braşov este din 1999, soţul meu din 1999 este director în cadrul unei companii mari, în 1999 a pornit construcţia casei, trebuie să vă spun că nici acum nu este finalizată. Este normal că am investit în această casă. Cealaltă casă este un apartament într-un bloc modest din Videle, una din case este moştenire din partea mamei mele, care a decedat, am primit moştenire, nu mai sunt alţi copii, şi mai este o casă de la ţară a socrilor mei, o casă modestă”, a spus Dăncilă într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că poate să justifice foarte bine veniturile pentru aceste case. „Două dintre ele sunt venite de la părinţi. Mi-am permis acest lucru, nu pot să spun că am avut noroc, sau poate am avut ghinion să nu am şase case pe care să le iau din meditaţii. Eu tot ce am făcut am făcut prin munca mea şi a soţului meu”, a menţionat ea, într-o aluzie ironică la casele contracandidatului său, Klaus Iohannis.

Dăncilă a spus că vila din Predeal nu este finalizată pe interior. „Noi suntem oameni modeşti, nu suntem adepţii lucrului foarte luxos”, a afirmat ea.

Editor: Luana Păvălucă