Alexandru Dimitriu, vehiculat pentru funcția de ministru al Apărării: „Nu există o listă cu propuneri în partid”

Data publicării:
alexandru dimitriu
Foto: Facebook / Alexandru Dimitriu

Deputatul USR Alexandru Dimitriu esre unul dintre numele vehiculate pentru preluarea postului de ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. El neagă că ar exista o listă cu posibile nominalizări pentru funcția de ministru. Dimitriu a spus însă la Digi24 că, dacă i se va propune portofoliul apărării, nu ar putea refuza „o astfel de onoare.”

„Nu există o astfel de listă vehiculată la noi în partid. Eu unul sunt coordonatorul campaniei lui Cătălin Drulă și sunt focusat 100% pe pe acest subiect și eu sunt convins că la noi în în USR sunt destui oameni foarte buni pe pe acest pe acest portofoliu. Deci nu-mi fac griji”, a spus el.

Întrebat dacă se numără printre acești oameni, Dimitriu a spus: „Nu sunt eu cel care ar trebui să se facă lauda de sine. În mod normal, lucrul acesta este analizat de conducerile noastre. Dacă o să fie cazul, vom vom vedea, dar în acest moment focusul meu este campania pentru București”.

Parlamentarul a spus că nu știe când va face USR o propunere pentru postul de ministru.
„Din câte am înțeles, interimatul va fi asigurat de colegul nostru Miruță, care este un ministru excepțional și ne face cinste și vom vom vedea în în perioada următoare”, a spus el.

Întrebat dacă ar accepta propunerea de a deveni ministru al Apărării, Dimitriu a răspuns: „În momentul în care intri în politică, intri în politică pentru că vrei să faci ceva bine. Sau cel puțin așa ar trebui să fie pentru noi, toți politicienii. Nu ai cum să refuzi o astfel de onoare”.

„Nu cred că poți să spui vreodată că ești pregătit pentru astfel de onoare. Cine spune că da, e pregătit 100%, cu siguranță nu este pregătit. Nu au fost discuții de acest fel până în momentul acesta”, a mai spus el.

