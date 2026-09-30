Alexandru Rogobete (PSD), mesaj pentru PNL-USR: CCR este bună doar atunci când speraţi să vă dea vouă dreptate

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete (PSD) a declarat, marţi seară, că „dubla măsură şi ipocrizia au devenit mod de guvernare”, acuzând PNL şi USR că au considerat CCR „controlată politic”, după decizia care l-a vizat pe Dominic Fritz, dar intenţionează acum să se adreseze judecătorilor constituţionali împotriva preşedintelui Nicuşor Dan.

„Eu când v-am spus că dubla măsură şi ipocrizia au devenit mod de guvernare, v-aţi supărat pe mine. Păi cum facem, măi reformiştilor? Când CCR a declarat constituţională prevederea care îl vizează şi pe Dominic Fritz, brusc Curtea Constituţională era «controlată politic». Dominic Fritz spunea public exact astam (...) Acum, însă, voi vreţi să mergeţi împotriva domnului Preşedinte Nicuşor Dan la CCR!”, a transmis, marţi seară, Alexandru Rogobete, într-un mesaj pe Facebook.

Social-democratul afirmă că statul de drept nu funcţionează cu întrerupătorul de la partid, iar PNL şi USR trebuie să decidă dacă au sau nu încredere în CCR.

„Păi nu era CCR «controlată politic»? Nu era CCR problema democraţiei din România? Sau CCR este bună doar atunci când speraţi să vă dea vouă dreptate şi devine «instrument politic» când decizia nu vă convine. Instituţiile statului nu pot fi legitime luni, ilegitime marţi şi din nou legitime miercuri, în funcţie de interesul politic al USR-PNL. Hotărâţi-vă: aveţi sau nu încredere în Curtea Constituţională? Pentru că statul de drept nu funcţionează cu întrerupătorul de la partid”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, susţine că liberalii sunt pregătiţi să depună o sesizare la CCR, dacă Guvernul Mureşan este respins în Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate.

Muraru a precizat că, atunci când Parlamentul nu mai poate da României un Guvern, soluţia democratică este întoarcerea la popor, nu inventarea „la nesfârşit” a unor formule politice.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, luni, că este o decizie pe care o vor lua în conducerile USR-PNL, atunci când va fi momentul respectiv.

El a adăugat spus că oamenii s-au săturat de gălăgia asta politică.

Editor : Liviu Cojan