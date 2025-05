Sunt zile decisive pentru modul în care va arăta România în umătorii ani. Președintele Nicușor Dan continuă discuțiile cu liderii partidelor pro-europene la începutul săptămânii viitoare. Înainte de componența executivului vor fi discutate măsurile de echilibrare a bugetului. Iar despre aceste discuții atât de dificile și de importante a vorbit la Digi24 președintele CJ Timiș, Alfred Simonis. Acesta a spus vineri seara, în exclusivitate la Digi24, că este nevoie de un guvern în care să nu existe tensiuni între partide, având în vedere că în executiv se vor alătura și cei din USR. În plus, președintele CJ Timiș a subliniat că Nicușor Dan are „legitimitate” să numească premierul pentru că a câștigat alegerile cu un număr mare de voturi, dar trebuie ținut cont și că PSD este cel mai mare partid parlamentar.

„În zilele următoare, până săptămâna viitoare, vom avea discuții cu toți președinții de organizații, și președinții de organizații cu fiecare responsabil din teritoriu. Sunt foarte importante prioritățile viitorului guvern, configurația lui, cine este prim-ministrul, care e programul de guvernare, care sunt intențiile. Zicea Kelemen Hunor că este foarte important să avem un program de guvernare detaliat, să scriem acolo și ce facem și când facem, ca să n-avem surprize, pentru că sunt totuși patru partide antagonice, aș putea spune, unele dintre ele. Și partidele, și electoratele partidelor respective”, a spus Alfred Simonis la Digi24.

„Riscăm ca la următoarele alegeri, partidele extremiste să câștige tot mai mult teren și eventual să facă majoritate”

„Prin urmare, trebuie să fim extrem de atenți, pentru că altfel riscăm să nu facem altceva decât ca peste peste 3 ani și jumătate, la următoarele alegeri, partidele extremiste să câștige tot mai mult teren și eventual să facă majoritate. Deci trebuie să avem în vedere chiar și această chestiune, pentru că de aceea nu cred că ne permitem o coaliție în care sunt tensiuni în permanență și știți că am avut una până de curând în care au existat tensiuni permanent. Și nu era USR-ul în acea coaliție. Venirea USR-ului, care este un partid antagonic cu PSD-ul și publicul nostru, electoratul fiecărui partid, și liderii partidelor, care sunt oameni care au relații proaste între ei, în general. Mă exclud pe mine aici, eu mă înțeleg bine cu cei de la Timișoara. Totuși, această chestiune poate crea tensiuni în permanență și nu cred că ne permitem asta”, a continuat președintele CJ Timiș.

„E nevoie de un guvern stabil, să știm exact ce vrem să facem. De aceea cred că-s foarte importante negocierile de la Cotroceni. Înțeleg că s-a discutat foarte mult pe componenta economică, s-au discutat chestiunile care trebuiesc făcute. Cu toții suntem conștienți că e nevoie de o eficientizare a cheltuielilor, sau a aparatului bugetar, de o colectare mai bună a taxelor. Cu toții suntem conștienți că nu-i de bun augur, cel puțin eu, o creștere a taxelor într-o situație economică delicată. Taxele dacă le mărești, e bine să le mărești când situația economică e bună, și atunci antreprenorii au de unde să-ți plătească taxe majorate, nu când deja gâfâie”, a adăugat Simonis.

Cine dă premierul? Este, în principiu, atributul președintelui României, mai ales la o săptămână după ce a câștigat alegerile detașat, cu peste 6 milioane de voturi. E foarte important rezultatul alegerilor parlamentare, evident, acolo unde noi am câștigat alegerile, dar nu putem să ne facem că uităm că am trecut prin două ture de alegeri, si unele anulate, și astea, în care candidatul PSD, sau susținut de PSD n-a intrat în turul doi. Adică există un soi de legitimitate pe care președintele României o are.

„Cred că trebuie ținut cont de aritmetica parlamentară, de faptul că PSD este cel mai mare partid din Parlament, însă trebuie să avem un guvern funcțional. Dacă președintele României identifică în PSD un om, o echipă cu care poate lucra la nivelul ăsta, cred că ar fi bine. Dacă nu, nu cred că avem nevoie de un guvern în care să avem tensiuni în fiecare zi între membrii cabinetului și mai ales între premier și președinte”, a subliniat social-democratul.

Întrebat care este principalul factor care naște reticență în rândul liderilor social-democrați cu privire la intrarea la guvernare, Simonis a răspuns că nu crede că există așa ceva: „Nu cred că există eticență. Reticența mea este bazată pe faptul că mi-e teamă să lăsăm în opoziție exclusiv partidele extremiste. Cred că asta este o problemă pentru alegerile viitoare, mai ales dacă nu suntem coerenți la guvernare”.

„În partid se va decide ce putem accepta și ce nu”

„Cred că avem de trecut acest examen în partid, care înseamnă că cel mai mare partid din România nu desemnează și prim-ministrul, și asta e o chestiune care va fi greu digerabilă în partid, într-o formă în care să fie o nouă rotativă peste doi ani de zile, sau nu. Sunt chestiuni care trebuie discutate. Eu nu sunt exact la curent cu tot ce s-a vorbit la Cotroceni, n-am făcut parte din delegație, deci e posibil ca luni, la ședință, să avem mai multe informații, să putem vorbi mai multe. Nu cred că există o reticență în acest moment. Cred că sunt niște calcule pe care le face fiecare”, a mai spus președintele CJ Timiș.

„Cred că este foarte important să stabilim fiecare ce linii roșii trage, și asta e o chestiune care în partid se va decide ce putem accepta și ce nu. Plecând de la ideea că e nevoie să colectăm mai mulți bani la buget și să eficientizăm cheltuielile statului, să facem restructurări, am făcut-o eu la Timiș, am disponibilizat aproape 600 de oameni și am desființat 700 de posturi la Consiliul Județean Timiș. Pentru că înțeleg nevoia de a avea bani pentru investiții, și dacă nu poți crește veniturile, n-ai decât să eficientizezi cheltuieli, să recuperezi bani de acolo, ca să ai de investiții”, a conchis Alfred Simonis.

Editor : Liviu Cojan