Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu. Dragnea acuză partidul că nu i-a organizat pe foștii lideri

Unii dintre președinții Partidului Social Democrat au ales să nu participe la funeraliile lui Ion Iliescu, cel care a pus bazele formațiunii. Mircea Geoană, din informațiile Digi24.ro, a fost plecat din țară și nici nu a transmis vreun mesaj, în timp ce Liviu Dragnea susține că nu a primit o invitație și îi acuză pe social-democrați că nu i-au organizat cum se cuvine pe foștii lideri.

Liviu Dragnea și Mircea Geoană, foști președinți ai PSD, nu au participat la funeraliile lui Ion Iliescu și nici nu au transmis public vreun mesaj de condoleanțe.

Întrebat de ce nu a participat la ceremonia de la Palatul Cotroceni, Liviu Dragnea spune că nu a fost invitat și că liderii PSD, care nu i-au răspuns la telefon, ar fi trebuit să organizeze ceva special pentru foștii președinți ai partidului.

„Eu o să merg mâine să depun o coroană. Am crezut că cei care conduc acum PSD vor organiza totuși ceva pentru foștii președinți, ca un partid al cărui președinte a fost Ion Iliescu. Dar se pare că nu au vrut. Am încercat să vorbesc cu cineva la telefon – am sunat și la Grindeanu, și la Neacșu, nu au răspuns.

Și o să merg mâine în privat, direct la cimitir. Mă abțin să caracterizez ce au făcut, e spectacolul lor. Până la urmă era omul care a înființat partidul care e condus de aceste personaje”, a declarat Liviu Dragnea, pentru Digi24.ro.

Pe lângă programul dedicat demnitarilor și apropiaților familiei lui Ion Iliescu, cetățenii au putut să își prezinte condoleanțele la Palatul Cotroceni, fără invitație, miercuri între orele 13.00 și 18.00.

Partidul Social Democrat nu a vrut să comenteze declarațiile lui Liviu Dragnea, dar a transmis că actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu, i-a sunat pe foștii lideri de partid, dar a ales să nu îl contacteze și pe Liviu Dragnea.

Geoană: Iliescu - „prietenul minerilor”

Grindeanu l-a sunat inclusiv pe Mircea Geoană pentru a-l invita la funeralii. Din informațiile Digi24.ro, Geoană nu a dat curs invitației pentru că ar fi avut un eveniment în familie, peste hotare. Fostul lider PSD nu a transmis nici vreun mesaj de condoleanțe pentru Ion Iliescu, cel cu care a avut o relație tensionată de-a lungul timpului.

În urmă cu 20 de ani, în timpul unei ședințe a Partidului Social Democrat, Ion Iliescu l-a numit pe Mircea Geoană „prostănac”, din cauza unor declarații făcute de Geoană spațiul public.

Anul trecut, în plină campanie electorală, Mircea Geoană a declarat, la ProTv, că porecla care i s-ar potrivi cel mai bine fostului președinte Ion Iliescu este „prietenul minerilor”.

Citește și: Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Editor : A.G.