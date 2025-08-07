Live TV

Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu. Dragnea acuză partidul că nu i-a organizat pe foștii lideri

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Din articol
Geoană: Iliescu - „prietenul minerilor”

Unii dintre președinții Partidului Social Democrat au ales să nu participe la funeraliile lui Ion Iliescu, cel care a pus bazele formațiunii. Mircea Geoană, din informațiile Digi24.ro, a fost plecat din țară și nici nu a transmis vreun mesaj, în timp ce Liviu Dragnea susține că nu a primit o invitație și îi acuză pe social-democrați că nu i-au organizat cum se cuvine pe foștii lideri.

Liviu Dragnea și Mircea Geoană, foști președinți ai PSD, nu au participat la funeraliile lui Ion Iliescu și nici nu au transmis public vreun mesaj de condoleanțe. 

Întrebat de ce nu a participat la ceremonia de la Palatul Cotroceni, Liviu Dragnea spune că nu a fost invitat și că liderii PSD, care nu i-au răspuns la telefon, ar fi trebuit să organizeze ceva special pentru foștii președinți ai partidului. 

„Eu o să merg mâine să depun o coroană. Am crezut că cei care conduc acum PSD vor organiza totuși ceva pentru foștii președinți, ca un partid al cărui președinte a fost Ion Iliescu. Dar se pare că nu au vrut. Am încercat să vorbesc cu cineva la telefon – am sunat și la Grindeanu, și la Neacșu, nu au răspuns.

Și o să merg mâine în privat, direct la cimitir. Mă abțin să caracterizez ce au făcut, e spectacolul lor. Până la urmă era omul care a înființat partidul care e condus de aceste personaje”, a declarat Liviu Dragnea, pentru Digi24.ro. 

Pe lângă programul dedicat demnitarilor și apropiaților familiei lui Ion Iliescu, cetățenii au putut să își prezinte condoleanțele la Palatul Cotroceni, fără invitație, miercuri între orele 13.00 și 18.00. 

Partidul Social Democrat nu a vrut să comenteze declarațiile lui Liviu Dragnea, dar a transmis că actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu, i-a sunat pe foștii lideri de partid, dar a ales să nu îl contacteze și pe Liviu Dragnea. 

Geoană: Iliescu - „prietenul minerilor”

Grindeanu l-a sunat inclusiv pe Mircea Geoană pentru a-l invita la funeralii. Din informațiile Digi24.ro, Geoană nu a dat curs invitației pentru că ar fi avut un eveniment în familie, peste hotare. Fostul lider PSD nu a transmis nici vreun mesaj de condoleanțe pentru Ion Iliescu, cel cu care a avut o relație tensionată de-a lungul timpului. 

În urmă cu 20 de ani, în timpul unei ședințe a Partidului Social Democrat, Ion Iliescu l-a numit pe Mircea Geoană „prostănac”, din cauza unor declarații făcute de Geoană spațiul public.

Anul trecut, în plină campanie electorală, Mircea Geoană a declarat, la ProTv, că porecla care i s-ar potrivi cel mai bine fostului președinte Ion Iliescu este „prietenul minerilor”.

Citește și: Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

 

 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
4
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Nicușor Dan.
5
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
toiu
Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației a vizitat...
FUNERALII_ILIESCU_ZIUA_2_CIMITIR_04_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda
De ce șefii de stat, înmormântați cu onoruri militare, sunt...
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Adrian Năstase le reproșează politicienilor că au lipsit de la...
trafic
VIDEO Aglomerație infernală în sudul litoralului: Se circulă bară la...
Ultimele știri
Germania prelungește controalele stricte la frontieră. Guvernul Merz, sub presiunea extremei drepte
Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren
Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiști să bage în închisoare o rețea de traficanți de droguri din Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu spune care este viitorul Coaliției după tensiunile dintre PSD și USR, cauzate de oganizarea funeraliilor lui Ion Iliescu
colaj digi coalitie simion =iliescu
Moartea lui Iliescu împarte scena politică: în Coaliție e scandal, AUR îl laudă indirect pe fostul președinte. Analist: Se joacă roluri
un om arata strada unde a locuit iliescu
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii
Madalin Hodor ID286561_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Istoricul Mădălin Hodor: „Lumea uită că Ion Iliescu a fost un lider comunist de vârf înainte de 1989”
george simion
Simion, după moartea lui Iliescu: „Când era președinte, nu se anulau alegeri”. Cum se raporta înainte la fostul președinte
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”