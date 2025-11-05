Live TV

Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”

Data publicării:
ID71311_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Liviu Dragnea Foto: Inquam Photos / Octav Ganea (arhivă)

Fostul preşedinte Liviu Dragnea a transmis, miercuri, după ce liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus că nu l-a invitat la Congres pentru că ar avea o interdicţie de participare, că este o minciună şi că de fapt acesta a întrebat o cunoştinţă comună dacă e bine să îl invite, dar i s-a spus că există riscul să urce pe scenă şi să vorbească membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer. „În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, spune Dragnea.

„Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva nişte declaraţii ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine. Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aş avea interdicţie să particip la aşa ceva. Asta este o minciună, din cel puţin două motive”, spune Liviu Dragnea, pe Facebook.

Fostul lider al PSD arată că „nu are o asemenea interdicţie şi el ştie bine acest lucru”. „Este imposibil să existe aşa ceva, ar fi ca şi cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii”, adaugă Dragnea.

Potrivit lui Liviu Dragnea, „Grindeanu a întrebat o cunoştinţă comună, dacă e bine să îl invite la Congres”.

„I s-a spus că există riscul să urc pe scenă şi să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicţie”). În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, afirmă Dragnea.

Fostul preşedinte al PSD mai declară că a făcut această postare pentru că nu acceptă ca Grindeanu să îi folosească numele în minciuna, laşitatea şi ipocrizia în care trăieşte.

„Consider ca nu are rost să spun ce aş fi făcut dacă aş fi fost invitat, pentru că orice aş spune ar fi interpretat în fel şi chip”, comentează Dragnea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu îl invită pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD. Despre invitarea foştilor lideri PSD, el a spus că a vorbit cu Viorica Dăncilă, dar e plecată, în timp ce Victor Ponta a spus că va veni. Grindeanu a mai arătat că nu l-a invitat pe Dragnea şi că, din declaraţiile acestuia, are anumite restricţii să participe.

Citește și:

Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
1
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
ludovic orban digi24
2
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
piata rosie din moscova
3
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
4
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Digi Sport
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare...
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Nicușor...
Poliție Franța
Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane...
emeric einei
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Ultimele știri
Ultima zi în care credincioșii mai pot intra în Altarul Catedralei Naționale. Peste 290.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult
Papa Leon, noi critici la adresa administrației Trump pe tema imigranților: „Au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme”
Subvenția APIA fost redusă de la 58 la 20 euro/ha. Ce spun fermierii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GALA SENIORI DE COLECTIE - 6 IUN 2024
Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului
bancnote de 50, 100 si 200 de lei tinute rasfirate intre degetele unei doamne
Sorin Grindeanu: Dacă unii din Guvern lasă la o parte orgoliile, există șanse să rezolvăm problema pensiilor magistraților
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu: Venirea ei în Guvern „nu e un lucru care să ne facă bine”
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile speciale. Grindeanu: Nu s-a luat nicio decizie azi
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Sorin Grindeanu: „Nu e vorba de ceartă în coaliţie, ci de viziuni diferite”. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 promite haos, dar și revelații și redescoperiri personale. Testul final al...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Cum l-a batjocorit statul român pe Emeric Ienei înainte să moară! I-a fost tăiată renta viageră și a...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Poveștile de dragoste ale lui Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Europa și inimile românilor. Vasilica...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Traian Băsescu, de nerecunoscut! Cum a fost surprins la 74 de ani? Fiica sa, Elena, nu s-a putut abţine, ce...
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Ce a spus Gigi Becali despre Emeric Ienei, după ce fostul antrenor a murit
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, după ce ea a spus că n-a fost iubită niciodată. Ojani Noa: "Problema ești tu. Ai ales...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Anthony Hopkins recunoaște că și-a înșelat a doua soție: "A închis ochii la tot ce făceam. Ani mai târziu a...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”